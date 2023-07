Bogati Rusi, ki na Zahodu niso več dobrodošli, odkrili nov raj: Množično se selijo na pravljični otok ...

Tajska, natančneje območje Puketa, je njihova nova obljubljena dežela. Tam ne manjka ničesar, kar imajo radi, savn, koncertov, vil ... Privlačen je tudi za kupce nepremičnin. V bližini pa je tudi rusko veleposlaništvo.

Ruski poslovnež Aleksander Nakapetov je eden izmed rednih obiskovalcev tamkajšnjih term, še posebno potem ko so lani odprli nekaj tradicionalnih parnih kopeli. Je pa v njih po navadi gneča, saj so redni obiskovalci tudi številni njegovi sonarodnjaki. Zaradi Putinove vojne v Ukrajini Rusi ne morejo potovati ravno, kamorkoli si želijo. Njihovi dozdajšnji evropski počitniški cilji so zanje tako nedosegljivi.

Rajske plaže v Puketu. FOTO: Jorge Silva, Reuters

Število prodanih vil na otoku naraslo za 82 odstotkov

Kot piše Jutarnji list, je agencija za nepremičnine Knight Frank Thailand lani prodala za 82 odstotkov več vil na otoku, kar polovico pa so kupili Rusi. Regija se tako prilagaja številnim novim gostom z odpiranjem restavracij, savn in koncertnih prostorov po njihovem okusu.

Med januarjem in junijem letos je Tajsko obiskalo 791.574 ruskih državljanov, kar je več kot 1000-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Polovica je pristala na letališču v Puketu. Tako so postali najštevilnejši turisti na tem otoku in najštevilnejši kupci nepremičnin na otoku, navaja Bloomberg. Najbolj donosen posel so sklenili z Ruspom, ki je lani kupil kar 16 vil. Kot pišejo, je možno ustvariti visoke dobičke z oddajanjem v najem.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov. FOTO: Pool Via Reuters

Zato so Rusi v Puketu odprli ruski konzulat, na odprtje je prišel tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov in se srečal s tajskim zunanjim ministrom.