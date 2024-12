Bizarna polemika: ne dotakne se ga, če je vlažen

Največji stranki v Veliki Britaniji te dni zaposluje razprava o vlogi sendvičev v britanski prehrani in vprašanje, ali je to kakovostna hrana ali ne. Medtem ko vodja konservativcev Kemi Badenoch zatrjuje, da sendviči niso prava hrana, sploh pa ne za kosilo, si laburistični premier Keir Starmer za kosilo z veseljem privošči sendvič. Še več, ima ga celo za britansko institucijo.

Zelo burno razpravo je sprožila Badenochova z izjavo v enem od intervjujev, ko je glede časa za malico dejala, da je kosilo za slabiče, da ji hrano kupijo asistenti in da jo poje med delom.

Voditeljica konservativcev Kemi Badenoch buri duhove. FOTO: Facebook

»Ni časa. Včasih si privoščim zrezek. Nisem ljubiteljica sendvičev. Mislim, da sendviči niso prava hrana, to ješ za zajtrk,« je dejala glede svojih prehranskih navad in dodala še, da se kruha niti ne dotakne, če je vlažen.

Na njene izjave so se takoj odzvali iz urada predsednika vlade Keira Starmerja in v izjavi zapisali, da jih njene prehranske navade zelo presenečajo. »Premier je presenečen, ko je slišal, da si vodja opozicije za kosilo privošči zrezek. Predsednik vlade je povsem zadovoljen s sendvičem za kosilo, najraje ima sendvič s tunino ali toast s sirom,« so dejali.

Poudarili so še, da Starmer vidi sendviče kot »veliko britansko institucijo«, in ob tem navedli podatke Britanskega združenja za sendviče, da tovrstna hrana britanskemu gospodarstvu prinese osem milijard funtov na leto.

Na premierov odziv se je Badenochova nato odzvala na družbenem omrežju X in se začudila, češ da ima Starmer čas, da se ukvarja z njenimi prehranskimi navadami, nima pa ga za kmete, ki zagotavljajo hrano.