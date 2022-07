Biologi šokirani: morski psi so vse debelejši in krvoločnejši, ena stvar je še posebej zaskrbljujoča

Smrtonosne zveri postajajo vse večje in debelejše, pravijo strokovnjaki. Pa ne samo to. Zdaj se celo združujejo v trope, da bi se hranile z istim plenom, namesto da bi tekmovale med seboj.

Tigrasti morski psi postajajo mega morski psi

Ena od vrst, ki doživlja največji razmah, so tigrasti morski psi. Največji tigrasti morski psi naj bi bili dolgi približno tri metre in pol. Toda morska biologinja Kori Burkhardt je v vodah Francoske Polinezije odkrila skoraj pet metrov dolgega morskega psa. »Ko smo prvič srečali Kamakaija, je bilo res nepričakovano. Potapljala sem se s tigrastimi morskimi psi v več državah in ta je daleč največji, kar sem jih kdaj videla. Ne gre le za njegovo dolžino, ampak tudi za širino. Morda je dolg pet metrov, vendar je tudi tri metre širok, vključno s plavutmi. To je noro.« Po nedavnem potovanju so prišli do zaključka, da Kamakai, ki so ga prvič opazili pred tremi leti, še zdaleč ni edina tako velika zver v teh vodah. Dokumentarni film National Geographica Great White Vs Tiger Shark razkriva, da so se vode okoli Francoske Polinezije spremenile v raj za tigraste morske pse, varno zatočišče, kjer lahko morski pes, kot je Kamakai, rodi novo generacijo mega tigrastih morskih psov.

Vse večji tudi najkrvoločnejši med njimi – veliki beli morski psi

Vse večji postajajo tudi bratranci tigrastih morskih psov, veliki beli morski psi. Med snemanjem omenjenega dokumentarca se je ekipa srečala z dvema največjima velikima belima morskima psoma, kar so jih kdaj posneli na Havajih. Veliki beli morski psi so običajno dolgi nekje pet metrov in veljajo za najagresivnejše morske pse na svetu, saj so zabeležili 333 napadov na ljudi, od tega se jih je 52 končalo s smrtjo. Zaradi nezakonitega ribolova in vpliva globalnega segrevanja na njihove habitate in vire hrane veljajo za ogroženo vrsto, letos pa so Havaji postali prva ameriška zvezna država, ki je popolnoma prepovedala ribolov morskih psov. Po mnenju znanstvenikov je lahko zmanjšana grožnja eden od razlogov, da v zadnjem času zrastejo preko povprečne velikosti, tudi sedem metrov in več. Hkrati se domneva, da veliki beli morski psi po novem lovijo v tropih. Morski biolog Chris Lowe je bil tako začuden, ko so opazili tri samice velikega belega morskega psa, ki so se skupaj hranile na truplu kita. »To pomeni, da so morali biti ti morski psi dovolj blizu, da so zaznali kitov vonj, in potem bi to lahko tudi pomenilo, da ti morski psi potujejo skupaj. To je nekaj, česar zaenkrat še ne moremo preučiti ali razumeti.«

Smo torej blizu scenariju filma Megalodon: Predator iz globin?