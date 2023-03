Bi imeli hišo? Na tak način jo lahko dobite za en evro

Trenutne razmere na nepremičninskem trgu večino spravljajo ob pamet. Zdi se, da so cene dosegle svoj vrh, a občutnega padca cen za zdaj še ni zaznati. Če si močno želite nepremičnine in niste omejeni na lokacijo, pa imate zdaj odlično priložnost, da pridete do novega doma. Na spletni strani majhnega italijanskega mesta Sant'Elia a Pianisi, kjer prebiva 1610 prebivalcev, so februarja objavili, da prodajajo osem hiš po simbolični ceni en evro.

Nekatere hiše so v dobrem stanju, a vse so potrebne prenove. Župan Biagio Faiella je za spletno stran idealista razkril, da en evro vendarle ne bo dovolj, da postanete lastnik hišice. Za uspešno sklenitev nepremičninske kupčije je treba izpolniti še nekatere druge pogoje. Eden izmed teh je, da mora novi lastnik v obdobju šest mesecev na občino podati predlog za prenovo, nato pa v treh letih prenovo tudi zaključiti.

Strogi kriteriji

V primeru, da se bo za isto hišico potegovalo več kupcev, bodo izbrali tistega, ki bo za prenovo angažiral lokalne inženirje in arhitekte. Če bo za prenovo najel lokalna podjetja, je to še dodatna prednost. Dodatne točke pa bo prinesla tudi časovnica prenove, prej, ko bo končana, več točk bo potencialen kupec dobil.

Župan je še razkril, da nepremičnine, ki jih prodajajo, pripadajo mestu, nekatere pa so trenutni lastniki podedovali in ker že imajo lastne domove, jim hiše prestavljajo le breme, zato so jih odstopili mestu. Hiše so potrebne prenove, novi lastniki pa bodo lahko pustili prosto pot pri domišljiji, saj bodo lahko prenovili hišo po svoji ideji, brez omejitev, saj je župan razkril, da mestni načrt sega v sedemdeseta in ne predvideva omejitev.

Sto tisočakov za hišo in nasad oljk Pregled nepremičninske spleten strani razkriva, da se v tem mestu cene nepremičnin gibljejo od 25 tisoč evrov za 70 kvadratov veliko stanovanje do sto tisoč evrov za 370 kvadratnih metrov veliko hišo z 20 tisoč kvadratnimi metri zemljišča in nasadom oljk. Dvostanovanjska hiša s 179 kvadratnimi metri je naprodaj za 149 tisočakov.

Kupujejo Američani in Kanadčani

Potencialni kupci lahko interes za nakup izrazijo preko spletne strani. Interes za nakup je izrazilo več kot 20 ljudi. »Vsak dan prejemam klice, tudi iz Združenih držav Amerike in Kanade.«

Župan je odgovoril tudi na očitke domačinov, ki jih skrbi, da bodo tujci preplavili njihovo mesto in uničili pristno Italijo. »Vsi zapuščajo ta območja. Na žalost je to realnost. Leta 2014 smo imeli 2004 prebivalcev, danes jih je 1680. Tisti, ki kupijo hišo za en evro, pridejo v mesto mesto z namenom, da oživijo mesto in vanj vložijo svoj denar. So zelo dobrodošli,« je še dejal Faiella.