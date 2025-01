Bezos le poletel v orbito (FOTO)

Vesoljskopodjetje Blue Origin ameriškega milijarderja Jeffa Bezosa je z vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral na Floridi včeraj vendarle uspešno izstrelilo raketni sistem New Glenn. Druga stopnja rakete se je kasneje utirila v orbito. Misija velja za ključno pri prizadevanjih družbe Blue Origin, da bi konkurirala najbogatejšemu človeku na svetu Elonu Musku, čigar podjetje SpaceX ima trenutno v ZDA primat na področju komercialnih vesoljskih poletov.

»Izstrelitev! New Glenn začenja svoj prvi vzpon proti zvezdam,« so iz Blue Origin sporočili na družbenem omrežju X. Pozneje je podjetje naznanilo, da sta druga stopnja New Glenna in njegov tovor v orbiti. Blue Origin, ki ga je pred 25 leti ustanovil Jeff Bezos, prvi mož družbe Amazon in drugi najbogatejši človek na svetu, je z izstrelitvijo raketnega sistema izvedel svoj prvi polet v Zemljino orbito. Doslej so z drugim raketnim sistemom New Shepard izvedli le vrsto turističnih poletov do roba vesolja.

Druga stopnja se je uspešno utirila v Zemljino orbito.

Zavedali so se, da je za uspešen pristanek na plavajoči ploščadi v Atlantskem oceanu malo možnosti.

Tehnične težave

Blue Origin je izstrelitev raketnega sistema New Glenn, poimenovanega po astronavtu Johnu Glennu, ki je bil tretji Američan v vesolju in prvi Američan, ki je leta 1962 obkrožil Zemljo, načrtoval za ponedeljek, vendar so bili prisiljeni poskus preložiti. Po navedbah predstavnikov podjetja je šlo za tehnične težave s podsistemi vesoljskega plovila.

Z nosilno stopnjo rakete so nato poskušali pristati na plavajoči ploščadi v Atlantskem oceanu. A ta del poleta ni bil uspešen – gre za zahteven manever in zavedali so se, da je možnosti za uspeh malo. Pri družbi SpaceX so takšni pristanki postali rutina, za Blue Origin pa je bil to prvi poskus. A tudi SpaceX je potreboval 19 izstrelitev, preden je decembra 2015 prvič pristal z orbitalno raketo.

Blue Origin želi uspešneje konkurirati Muskovemu podjetju SpaceX v tekmi za donosne pogodbe z ameriško vlado in vesoljsko agencijo Nasa, s katerimi ZDA financirajo raziskovanje vesolja, nameščanje novih satelitov in polete na Luno.