3. svetovna vojna vse bliže?»Serija napadov bi se lahko začela že ta teden!«

Iran je zavrnil pozive Zahoda, naj opusti svojo grožnjo s povračilnimi ukrepi proti Izraelu zaradi atentata na političnega voditelja Hamasa Ismaila Haniyeha v Teheranu. Islamska republika in njeni zavezniki so Izrael namreč obtožili umora Hanie 31. julija med obiskom iranske prestolnice ob prisegi predsednika Masuda Pezeshkiana. Izrael tega sicer ni komentiral.

Iran je obljubil, da bo maščeval njegovo smrt, ki se je zgodila nekaj ur po tem, ko je bil v izraelskem zračnem napadu na Bejrut ubit visoki poveljnik Hezbolaha.

Zahod poskuša preprečiti še večji konflikt na Bližnjem vzhodu

Zahodni diplomati poskušajo preprečiti večji konflikt na Bližnjem vzhodu, kjer so napetosti že tako visoke zaradi vojne med Izraelom in Hamasom v Gazi. ZDA in njihove evropske zaveznice so v ponedeljkovi izjavi pozvale Iran k umiritvi napetosti. »Iran smo pozvali, naj opusti nenehne grožnje z vojaškim napadom na Izrael, in razpravljali o resnih posledicah za regionalno varnost, če bi se tak napad zgodil,« je zapisano v skupni izjavi Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije in ZDA.

Bela hiša je opozorila, da je že ta teden možen »pomemben niz napadov« s strani Irana in njegovih zaveznikov, in dejala, da Izrael deli isto oceno. ZDA so v podporo Izraelu v regijo napotile udarno skupino letalonosilk in podmornico z vodenimi izstrelki.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Nasser Kanani je že kritiziral ta poziv Zahoda. »Deklaracija Francije, Nemčije in Velike Britanije, v kateri ni ugovorov mednarodnim zločinom sionističnega režima, drzno poziva Iran, naj ne sprejme odvračilnih ukrepov proti režimu, ki je kršil njegovo suverenost in ozemeljsko celovitost,« je dejal.

»Takšna zahteva nima nobene politične logike, je v nasprotju z načeli in pravili mednarodnega prava ter predstavlja javno in praktično podporo Izraelu,« je še dodal.