Dramatičen poziv: »Zapustite državo s katero koli letalsko karto, ki jo lahko dobite«

Velika Britanija in ZDA so ob krepitvi možnosti za izbruh vojne med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, ki ga podpira Iran, danes pozvale svoje državljane, naj zapustijo Libanon.

Ameriško veleposlaništvo v Bejrutu je danes pozvalo državljane ZDA, naj zapustijo Libanon »s katero koli letalsko karto, ki jo lahko dobijo,«.

Kot je v sporočilu za javnost zapisalo veleposlaništvo, je kljub odpovedi letov v Bejrut na voljo še nekaj možnosti za odhod iz Libanona.

Slovenija je že v četrtek svetovala, naj zapustijo Libanon

Britanska vlada pa je pozvala svoje državljane, naj nemudoma zapustijo Libanon. »Napetosti so velike in razmere se lahko zelo hitro poslabšajo,« je opozoril zunanji minister David Lammy. »Medtem ko si 24 ur na dan prizadevamo okrepiti našo konzularno prisotnost v Libanonu, je moje sporočilo tamkajšnjim britanskim državljanom jasno - takoj zapustite državo,« je dodal.

Slovenija je svojim državljanom že v četrtek svetovala, naj zapustijo Libanon.

Francoska letalska družba Air France in nizkocenovni prevoznik Transavia France sta zaradi pomislekov v zvezi z varnostjo v regiji odpoved letov v Bejrut podaljšali najmanj do torka, je danes sporočila njuna matična družba Air France-KLM. Francoska letalska prevoznika sta lete v Bejrut prenehala opravljati v ponedeljek, dan po tem, ko je Izrael napovedal povračilne ukrepe za raketno obstreljevanje iz Libanona, v katerem je bilo na Golanski planoti ubitih 12 ljudi. Nemška letalska družba Lufthansa je pred dnevi sporočila, da njena letala ne bodo letela v Bejrut najmanj do 5. avgusta.

Napetosti na Bližnjem vzhodu so se še povečale po sredinem uboju političnega vodje palestinskega islamisličnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in torkovem uboju enega najvišjih poveljnikov Hezbolaha Fuada Šukra.