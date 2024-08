Zvišanje RTV-prispevka razburja, svoje povedal minister Boštjančič. Na Kolodvorski tega ne bodo veseli

RTVS ima veliko izzivov, višina RTV-prispevka je samo en del, en del pa je povezan predvsem z upravljanjem tega javnega zavoda, je po napovedi ministrstva za kulturo o odloku za 10-odstotno zvišanje RTV-prispevka dejal finančni minister Klemen Boštjančič.

Vlada se še ni uskladila, težave je treba reševati celovito

Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi ministrica Asta Vrečko (Levica), je namreč ta teden sporočilo, da so pripravili odlok o 10-odstotnem zvišanju RTV-prispevka in ga poslali v medresorsko usklajevanje. Odlok naj bi po njihovih navedbah sprejela do konca meseca, RTV-prispevek, ki je od leta 2012 nespremenjen, naj bi tako namesto 12,75 evra od leta 2025 znašal 14,02 evra na mesec za gospodinjstvo.

Pomisleke glede zvišanja naj bi medtem imeli na ministrstvu za finance, ki bdi nad javnim denarjem. Minister Boštjančič je pred današnjo sejo vlade dejal, da se glede te teme na vladi še niso uskladili, zato ne želi »prejudicirati pa kaj veliko komentirati« končne odločitve. Poudaril je, da ima Radiotelevizija Slovenija (RTVS) sicer pred sabo veliko izzivov, del teh je povezan z upravljanjem javnega zavoda.

Klemen Boštjančič. FOTO: Blaz Samec

Bolj naklonjeni v koaliciji

Več naklonjenosti zvišanju je medtem zaznati v koalicijskih vrstah. Po besedah vodje poslancev Svobode Boruta Sajovica se v poslanski skupini o tem še niso pogovarjali, je pa na mestu vprašanje, katera položnica v tej državi se v zadnjih 15 letih ni povišala. »Če hočemo imeti kvaliteto, je za to zagotovo treba imeti nekaj sredstev, vendar pa opraviti tudi notranjo organizacijo in povečati učinkovitost,« je dejal.

Da bodo tudi v javnem zavodu morali opraviti svojo nalogo, je danes dejal tudi predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han. A kot je opozoril, je govor o dveh evrih, to je lahko zelo velika politična zgodba, a zadnjih 15, 20 let so se cene dvigovale povsod. »Če želimo imeti javni sektor, tudi RTVS relativno v redu, bo treba nekaj narediti, drugače pa bomo morali dati denar iz drugih virov,« je dejal. Meni, da se bodo torej o zvišanju RTV-prispevka pogovorili. Prav tako pa v samem zavodu po njegovem mnenju stvari ne gredo v pravo smer, zato bi bil morda na mestu pogovor o spremembi zakonodaje, saj da ta, ki so jo sprejeli, ni idealna.