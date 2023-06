Zvezdnik sprejema tudi Rogličev sin, ste slišali, kaj je dobil od župana Jankovića (FOTO)

Slovenska prestolnica je bila včeraj kolesarska in nogometna, tudi skakalna. Na Kongresnem trgu se je zbrala množica navijačev Primoža Rogliča, med katere so se mešali navijači danske nogometne reprezentance na poti na tekmo s Slovenijo v Stožicah. Vendar je odmevalo: »Rogla, Rogla!« Kajpak v čast prvemu slovenskemu zmagovalcu Gira, ki navzočih ni učil kolesarskih veščin, temveč doskok v telemark.

Neponovljive Višarje

Navijači so ga morali ponoviti dvakrat, da so si od svojega ljubljenca prislužili čiste dvajsetice. Kar je Roglič storil na zgodovinsko soboto, 27. maja, pa je neponovljivo. Na Svetih Višarjah se je v njegovo čast zbralo na tisoče rojakov, ki so ga kljub sneti verigi popeljali do zasuka v odločilni preizkušnji 106. dirke po Italiji, prve, ki jo je dobil Slovenec. Pred tem je Roglič že trikrat dobil Vuelto, Tadej Pogačar pa dvakrat Tour, a ta zmaga je tako ganila ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da je takoj dal pobudo za sprejem v središču najlepšega mesta na svetu.

Želim sporočati pozitivne stvari, da ljudje verjamejo vase, se borijo, prebijajo čez prepreke.

Slavje je sovpadalo tudi z rojstnim dnevom Rogličevega prvorojenca Leva, ki je od Jankovića prejel torto s štirimi svečkami, kolesarji ekipe Euskaltel Euskadi pa so prejeli županovo opravičilo za krajo koles, ki se je pred zadnjo etapo dirke po Sloveniji minuli konec tedna zgodila na obrobju Ljubljane. Vendar Janković ni bil edini prisotni župan, tu je bil tudi Matjaž Švagan, prvi mož Rogličeve matične občine Zagorje, ki je pred kratkim odprl kolesarsko stezo Primoža Rogliča. Velikemu junaku sta čestitala tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac in Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović, navijači pa so z navdušenjem pozdravili še enega junaka.

Spodaj množica, na odru pa Big Foot Mama in Primož Roglič. FOTO: Črt Piksi

Z najbližjimi uživa po zmagi na Giru, njegova naslednja dirka bo Vuelta v drugi polovici avgusta. FOTO: Črt Piksi

Prvič po Višarjah in čudežni rešitvi po padcu verige sta se na odru srečala Roglič in Mitja Mežnar, s katerim sta leta 2007 skupaj osvojila ekipni naslov mladinskih svetovnih prvakov v smučarskih skokih v Trbižu in s katerim sta s skupnimi močmi osvojila tudi rožnato majico na Giru. Izkazalo se je, da je Mežnar bolj spreten pri porivanju v klanec kot za mikrofonom, vendar so takšni pravi junaki. Storijo nekaj dobrega in se pri tem neradi javno izpostavljajo.

Življenje je krhko

Roglič pa je posebej omenil dogodek, ki je minuli teden pretresel ves kolesarski svet, tragično smrt 26-letnega Švicarja Gina Mäderja na dirki po Švici. Na njegovo pobudo so mu navijači na Kongresnem trgu namenili polminutni alplavz. »Takšne stvari nam pokažejo, kako krhko je življenje. Uživajmo, dokler smo tu,« je ob tem dejal 33-letni Zasavec, ki je nato zbranim razkril, kar je slabo uro prej povedal slovenskim novinarjem.

»Nobenega novega nastopa nimam tačas v načrtu, zadovoljen sem, da se veselimo tega, kar je bilo, zmage na Giru. Ob tem poskušam najti nove izzive. Letos ne grem Tour, najverjetneje bo moja naslednja dirka Vuelta,« je Roglič morda razočaral svoje navijače, ki so ga želeli že julija videti v Franciji, tako pa ga še dva meseca ne bo na dirkah.

Za vedno bo imel rožnato majico z Gira in nepozabne Višarje. FOTO: Črt Piksi

Zvezdnik sprejema je bil tudi Lev Roglič, ki je včeraj dopolnil štiri leta. FOTO: Črt Piksi

Slovenski navijači so najprej pozdravili Primoža Rogliča, nato so se odpravili na nogometne Stožice. FOTO: Črt Piksi

Ne bo ga tudi na državnem prvenstvu konec tedna na Pokljuki in v Radovljici, pa tudi ne v slovenski reprezentanci za avgustovsko svetovno prvenstvo v Glasgowu. »Letos nisem načrtoval Toura, po Giru sem sicer imel pomisleke, da bi bilo morda dobro iti v Francijo na 'dopust'. Z ekipo smo se nato odločili drugače,« je nadaljeval Roglič, ki je zavrnil namige, da bi moral za zmago na Touru zamenjati delodajalca.

Po majice, ki mu še manjkajo

»V prihodnje si želim izpolniti cilje, ki mi še manjkajo, doslej sem v ekipi dobil vso podporo, ki sem jo želel, ne vidim težave za naprej,« slovenski as ostaja zvest nizozemski ekipi Jumbo Visma. Še naprej pa ga na navdušenje navijačev naprej ženejo visoke ambicije. »Ni več veliko tritedenskih dirk, ki bi me potegnile. Vse je mogoče, tudi kombinacija dveh tritedenskih dirk v sezoni, pa še na dirki po Švici bi veljalo poskusiti,« je Roglič dal vedeti, da še ni rekel zadnje tudi v lovu za rumeno majico na Touru, ki se mu je doslej vedno izmuznila.

Četudi se mu ta želja ne bi uresničila, bo za vedno imel letošnji Giro in Višarje, kjer se je še bolj vtisnil v navijaška srca. »Tudi jaz imam rad ljudi. Imam srečo, da se ukvarjam s kolesarstvom, vendar niti ni pomembno, kdo se s čim ukvarja. Želim sporočati pozitivne stvari, da ljudje verjamejo vase, se borijo, prebijajo čez prepreke,« se bo neuničljivi Rogla še naprej boril od trnja do zvezd, od padcev do sprejemov na Kongresnem trgu.