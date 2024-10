Župnik Golob je imel tokrat zelo drugačen blagoslov (FOTO)

»V Grosupljem je že bil tak blagoslov, letos pa smo ga obudili. Tudi pobuda ljudi je pripomogla, da smo današnjo nedeljo izbrali in vse blagoslovili,« je včeraj za Slovenske novice povedal Martin Golob, župnik v župniji Grosuplje, Polica in Lipoglav. Po blagoslovu motorjev so tako prišle na vrsto še domače živali. Martin ni pozabil, da je 4. oktobra godoval Frančišek Asiški, zavetnik živali. 4. OKTOBRA je godoval Frančišek Asiški, zavetnik živali. »Ljudje imajo radi živali. To je povsem razumljivo. Številnim odnos s hišnim ljubljenčkom zelo veliko pomeni. Večkrat mi povedo veroučenci, kako s...