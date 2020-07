Župan prosi kot boga: Nosili bomo hrano, samo ne hodite nikamor

Podatki zadnjih dni glede novookuženih z novim koronavirusom v Sloveniji niso nič kaj spodbudni. V sredo so virus potrdili 13 osebam , pred tem pa tudi do 30 osebam na dan.Ne glede na vladne ukrepe in opominjanje strokovnjakov, epidemiologov in zdravnikov, da virus ni izginil in da naj bomo previdni, so se župani nekaterih slovenskih občin odločili za še dodatne pozive, opozorila in prošnje.Medvoški županje na facebooku med drugim takole prosil (nelektorirano):»Prosimo vas, da v primeru, da imate potrjeno okužbo s COVID 19, o tem obvestite štab CZ na telefonsko številko 01 361 95 14. Takoj bodo stekli postopki preko katerih vam bomo zagotovili brezstično oskrbo z vsemi najnujnejšimi stvarmi, ki jih boste v času izolacije potrebovali. Naj povemo, da ta način v dveh trenutnih primerih že deluje brez vsakršnih težav. Poveljnik štaba CZ tako lažje sledi trenutni izpostavljenosti v občini in prilagaja morebitne ukrepe, okuženi pa so popolnoma brez skrbi saj vse osnovne nakupe za njih diskretno opravimo mi.«Podobno je k odgovornemu ravnanju pred dnevi pozval tudi kočevski župan, potem ko se je s koronavirusom okužila ena izmed trgovk.