Znova so se tresla tla. Ste čutili potres?

Danes ob 8.42 so seizmografi v bližini Tolmina zabeležili potres magnitude 1,6. To je sporočil urad za seizmologijo pri Agenciji RS za okolje.Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Tolmina, Kobarida in okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).Če ste čutili potres, pristojni prosijo, da izpolnite vprašalnik na tej spletni strani