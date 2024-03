Znano, kako je s stanovalci domov, ki so se okužili z neugodno bakterijo

Na ministrstvu za solidarno prihodnost so prejeli informacijo, da naj bi bila v nekaterih ljubljanskih socialnovarstvenih zavodih potrjena okužba z legionelo. Minister z ekipo je nemudoma stopil v stik z dotičnimi ustanovami ter preveril, ali so vodstva zavodov začela izvajati ustrezne postopke ter vanje vključila pristojne institucije, kakšno je zdravstveno stanje uporabnic in uporabnikov ter na kakšen način so zavodi poskrbeli za njihovo zaščito, so sporočili z ministrstva.

Minister se je s situacijo podrobno seznanil in ugotavlja, da so bili posamezni primeri okužbe z legionelo res potrjeni tudi v nekaterih socialnovarstvenih zavodih.

Ugotavlja tudi, da v vseh socialnovarstvenih zavodih, ki opravljajo celodnevno institucionalno varstvo v mreži javne službe, izvajajo sprejete programe preprečevanja in obvladovanja okužb, kot to določajo predpisi s področja zdravstvene dejavnosti. Del programov preprečevanja in obvladovanja okužb je tudi program preprečevanja legionele, ki ga socialnovarstveni zavodi tudi redno izvajajo, navaja ministrstvo.

Minister ugotavlja tudi, da so vodstva zavodov, v katerih so bili potrjeni posamični primeri okužbe z legionelo, nemudoma stopila v stik tudi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), ta pa jih je podprl z dodatnimi priporočili in navodili glede potrebnega ukrepanja.

Minister Simon Maljevac FOTO: Matej Družnik

Ministra je zanimalo tudi stanje stanovalcev. »S socialnovarstvenimi zavodi, kjer je bila pri stanovalcih potrjena okužba, smo že v stiku tudi glede tega vprašanja. Domovi poročajo, da se stanovalci dobro počutijo in da njihovo zdravstveno stanje ni skrb vzbujajoče,« so na ministrstvu povzeli besede ministra.

Na NIJZ so v torek za STA pojasnili, da so v zadnjem obdobju potrdili devet primerov okužb z legionelo. Po poročanju Televizije Slovenija (TVS) so legionelozo, ki jo povzroča omenjena bakterija, potrdili pri oskrbovancih več socialnovarstvenih zavodov na območju Ljubljane.

Po oceni NIJZ je bilo lani v Sloveniji 169 primerov okužb z legionelo.