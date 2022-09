Znano, ali je Slovenec prevzel 11 milijonov, ki jih je zadel na lotu

V mednarodni igri Vikinglotto se je prvič doslej zgodilo, da je glavni dobitek zadel igralec iz Slovenije. Srečni dobitnik skoraj enajst milijonov evrov vredne nagrade je svoje številke vplačal v Ljubljani, a vprašanje je, katera občina bo prejela davek od iger na srečo v vrednosti kar 1,6 milijona evra. 15-odstotni davek od celotne nagrade namreč prejme občina stalnega prebivališča dobitnika.

Z Loterije Slovenije so nam odgovorili, da je srečnež dobitek prevzel. Na okencu Loterije se je lahko zglasil od 16. septembra dalje in kaže, sa dobitnik z zamenjavo svojega listka za milijone ne čakal. Loterija mu je izplačala dobitek med 16. in 20. septembrom, ko so nam odgovorili, da je v tem obdobju dobitnik nagrado prevzel.

Izžrebani glavni dobitek Viking je bil vreden 10.767.576,80 evra, po plačilu davka pa so srečnežu izplačali 9.152.440,28 evra. V istem trenutku je Loterija Slovenije odvedla tudi 15-odstotni davek občini stalnega prebivališča novega bogataša, kar pomeni, da bi se priliv davka na posebnem računu občine poznal že isti ali naslednji dan.

Ker je bil listek vplačan v Ljubljani, smo najprej pomislili, da bi se lahko z 1,6 milijona evri omastila Mestna občina Ljubljana, a kot kaže, se ni. Podatki MOL kažejo, da danes do 11. ure (dobitnik je denar prevzel med 16. in 20. septembrom), MOL ni prejela preliva davka na posebnem računu. So nam pa potrdili, da so od januarja letos na podkontu Davek na dobitek igre na srečo prejeli 396.199,72 evrov.