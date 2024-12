Znani slovenski uradnik, ki je pomagal številnim, gre v pokoj. Poglejte, kako čustven je bil (VIDEO)

Andreja Štera, ki je bil vodja konzularnega predstavništva na ministrstvu za zunanje zadeve, smo v zadnjih letih lahko večkrat videli v medijih, ko so Slovenke in Slovenci obtičali v tujini, z njegovo pomočjo pa so lahko prišli domov. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so danes sporočili, da odhaja v pokoj.

Kot je povedal v videu, ki ga je objavilo ministrstvo, mu dolgčas zdaj verjetno ne bo. Kot je dejal, klet ni bila pospravljena že približno 20 let, za obrezati ima tudi drevje ...

»Dolgoletni prvi obraz konzulare. Javni uslužbenec, ki je na najzahtevnejša vprašanja postregel z najbolj razumljivimi odgovori. Ljubljenec televizije, redni gost oddaj Dobro jutro, Dnevnik in Odmevi. Človek, ki je pomagal rešiti številne družine iz kriznih situacij. Človek, ki nas je v času covida kdaj tudi nasmejal. Človek z veliko začetnico. Dragi Andrej, hvala za vse. Uživaj v pokoju! Pridemo pogledat, če je klet pospravljena,« so na ministrstvu zapisali na družbenem omrežju X ob njegovem odhodu v pokoj.

Odhod v pokoj je lahko za posameznika zelo čustven dogodek in, sodeč po videu, je tudi za Štera, saj si je moral v videu med pogovorom obrisati solzne oči.