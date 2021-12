Lani spomladi je vodja konzularnega predstavništva na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) Andrej Šter zasijal v vlogi rešitelja Slovenk in Slovencev, ki so v prvem valu epidemije obtičali v tujini in jim je bilo treba pomagati pri vrnitvi v domovino. Z 21 letali in sedmimi avtobusi so samo marca in aprila lani z evakuacijskimi poleti in vožnjami do doma pomagali več kot 750 slovenskim državljanom in pri tem iz Slovenije v domače države prepeljali tudi 200 tujcev. Tudi Helena Blagne se je prejšnjo zimo odpravila na jug. Foto: Facebook A če se je v prvem valu epidemije z ekipo predano in brez...