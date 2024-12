Znani slovenski slikar ponarejal avstrijske bankovce

NLB je v sodelovanju s partnerji pripravila občasno razstavo z naslovom Denar in kriminal: Tekma brez konca, ki je namenjena prikazu zgodovinskega razvoja finančnih prevar, vse od antičnih časov do današnjih še kako aktualnih spletnih prevar. »Ponarejanje, ropi, vlomi, analogne in spletne prevare – vse to obsega kriminal, povezan z denarjem,« so povedali ob predstavitvi razstave. »Tovrstni kriminal je z nami od nekdaj. Vsekakor v človeku tiči drobec temne strani meseca, ki nas sili k temu, da zaobidemo družbene ali institucionalno sprejete dogovore, zaradi česar potrebujemo varnostne zaponke ...