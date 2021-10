Znani ljubljanski gostinec v komi zaradi covida: Iz te izkušnje sem se veliko naučil

Te dni je po več kot dveh mesecih bolnišnico zapustil znani ljubljanski gostinec Mitja Bitenc. Preživel je hudo obliko covida, tri tedne je bil v umetni komi in na respiratorju. Bolnišnico je zapustil hvaležen zdravnikov in osebju, pred tem pa svojo zgodbo zaupal tudi javnosti.

Kot je povedal, se je okužil na dogodku, na katerem so zboleli še številni drugi. »Najprej sem mislil, da gre za obliko angine, a imel sem visoko vročino in poklical sem zdravnico, ki me je napotila na urgenco. Tam so me takoj sprejeli. Dobil sem kisik in mislil sem, da se počasi izboljšuje. Slikali so me in mi sredi noči povedali, da je stanje resno in da moram na respirator. Skušal sem dobiti domače, le enemu od svojih zaposlenih sem lahko povedal, da grem. Tako se je za tri tedne zgodba zame zaključila. Četudi imam tudi tisti čas, ko sem bil v komi, pravzaprav pozitivno izkušnjo, prišel sem do nekaterih novih spoznanj,« je povedal v svoji izpovedi, ki jo je objavil UKC Ljubljana.

»Žena je bila v šoku, respirator je precej huda stvar. Bili so zelo veseli, ko se mi je stanje začeli izboljševati in so me lahko začeli zbujati. Govorila mi je, kaj se je pravzaprav dogajalo v tistem času, kako so se zdravniki trudili zame in da so mi grozili tudi že zelo črni scenariji. Imel sem precej velik strdek v pljučih, a z zdravili so ga stopili. Zdravniki tukaj so dajali vse od sebe. Ko so prihajali, me videli, da sem boljše, na kisiku in brez maske, da že sam jem, sem bil presenečen, da so se me spomnili. Bili so vsak dan z menoj. Prihajali so fizioterapevti in me razgibavali. Dali so mi misliti, kako veliko delo opravljajo. Ko smo v težki situaciji, so oni tu za nas, da nam pomagajo in skušajo rešiti. Sem eden od tistih srečnih, ki sem se uspel vrniti in to premagali,« je dejal, prepričan, da je pozitivna energija, ki so mu jo od vsepovsod pošiljali njegovi številni prijatelji pomagala njegovemu zdravju.

»Neizmerno sem hvaležen vsem tukaj, od prvega do zadnjega, od kuharjev do sester. Ko si v stanju, ko tudi roke ne moreš dvigniti, si res odvisen od drugih. Hranijo te, previjajo kot dojenčka. In če ljudje s srcem opravljajo ta poklic, nam je lažje ohranjati dostojanstvo ob teh stvareh. Če je to nekomu le služba, pa je zelo težko, tudi poklicati nekoga. Zelo pomembno se mi zdi, da ljudje delajo s srcem in so tukaj za nas, za bolnike.«

Poudaril je še, da je bil vedno zdrav in nikoli ni imel podobne izkušnje. »A sem vesel, da sem to prestal, saj sem se veliko naučil. Imam močno voljo, lepo napredujem, zdaj tudi že malo hodim, stanje se izboljšuje.«