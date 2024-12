Znana Slovenka pretresena, ko jih je zagledala na travniku: oglasil se je tudi župan (FOTO)

Priznana slovenska modna oblikovalka Maja Štamol Droljc, ki je letos obeležila 20. obletnico svojega modnega oblikovanja, z družino živi v Žalcu, kjer ima tudi svoj atelje z oblačili.

Tako kot vsako jutro, se je tudi na božično jutro odpravila na sprehod s svojim kužkom, ko je na zelenici v središču mesta, vsem na očeh, opazila odvrženi narkomanski igli.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Prizor jo je seveda razžalostil, saj si nihče ne želi imeti nevarnih igel v neposredni bližini, še posebej ne tam, kjer se igrajo otroci in štirinožni ljubljenčki.

Štamol je za Slovenske novice povedala, da je bilo nekoč v Žalcu mogoče videti veliko tovrstnih igel, zato je bila nad prizorom še toliko bolj presenečena, saj jih je tokrat opazila po več letih sprehodov.

Dodatno pa jo žalosti, ker so bili odvrženi pripomočki na zelo javnem in obljudenem predelu mesta.

Kako velik problem ima občina Žalec z odvisniki? »Igle pobiramo vsaj dva do trikrat tedensko«

S kabineta župana Janka Kosa so nam posredovali odgovor, ki ga objavljamo v celoti:

V občini Žalec se zavedamo pomena varnosti in zdravja občanov, zato vsak primer, ki vključuje nevarne odpadke, kot so odvržene igle, jemljemo zelo resno.

Občina Žalec že več let sofinancira delovanje terenskega vozila v sklopu JZ Socio Celje, ki prihaja v Občino Žalec večkrat tedensko in kjer je uporabnikom omogočena varna oddaja in zamenjava uporabljenih igel.

Verjamemo, da je s kontinuiranim delovanjem programa uspešno poskrbljeno za zmanjšanje primerov odvrženega materiala (igle, vatke ipd.) na javnih površinah. Poleg tega Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec redno pobira uporabljene igle in to vsaj dva do trikrat tedensko. Ob vsakem obvestilu o opaženih odvrženih iglah pa nemudoma ukrepajo.

Žal pa se še vedno najdejo posamezniki, ki namerno odvržejo igle, čeprav imajo zagotovljene možnosti za varno oddajo. Kljub temu ocenjujemo, da je situacija v Občini Žalec stabilna. Večina uporabnikov, ki so že vrsto let vključeni v programe, je stabilnih na vzdrževalni terapiji, pogosto gre za starejše osebe s pridruženimi boleznimi. Pri mlajši populaciji pa opažamo predvsem uživanje marihuane in alkohola.

Poleg tega v Občini Žalec zagotavljamo različne oblike pomoči: uporabniki lahko uporabijo kosila v javni kuhinji, prejmejo pakete donirane hrane, v prostorih Društva za pomoč in samopomoč Želva – Eureka Žalec, pa jim je omogočeno tuširanje, pranje perila in bivanje v zavetišču.

Omenjeni dogodek smo vzeli zelo resno in storili bomo vse, da bo v prihodnje takšnih situacij čim manj.