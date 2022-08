Znana reševalka: Ali se te naše influencerke hecajo iz bolnih, izkoriščajo sistem, so razvajene ...

Na družbenem omrežju med komentatorji razgreva ozračje objava Moške reševalke, kot se je poimenovala imetnica profila. Gre za Natašo Marc Mahnič, članico Reševalne službe slovenske Istre, ki s svojimi zapisi velikokrat buri duhove. Tokrat se je razpisala o brezplačni pravici do higienskih pripomočkov za menstruacijo.

»Berem, da so predstavnice nežnejšega spola, torej ženske stopile skupaj in si vestno prizadevajo, da bomo imele brezplačne vložke in tampone. Sedaj pa ne vem ali te naše influencerke se hecajo iz bolnih, izkoriščajo sistem, so razvajene ali dejansko preprosto verjamejo, da so toliko boge, ker so zdrave, da jim vložki (kateri so mimogre cenejši od vseh njihovih cigaret, alkohola in žurk), pripadajo ?!

Dejmo mlade dame prvo razjasnit, da menstruacija ni bolezen, da če vam je uspelo iz intimnosti in raznih seksualnih spretnosti si prilastiti zasluge narave in se promovirati, kot dame z nadnaravnim talentom in vplivnicami tega sveta, mislim da ste tukaj s procesom 'reve imamo menstruacijo' presegle mejo zdravega razuma. Trije poglaviti razlogi zakaj sem proti temu, da nam karkoli glede intimnih pripomočkov za osebno higieno pripada brezplačno, ker nam pač dejansko ne.«

V nadaljevanju je še zapisala, da si pripomočke zaslužijo predvsem starostniki, ki si jih v velikih primerih dejansko ne morejo privoščiti. Da bi morali sredstva raje nameniti številnim mladim, ki se trudijo z neplodnostjo ali ginekološkimi boleznimi. Na koncu pa je omenila tudi socialno šibke in poudarila, da pravica do brezplačnih higienskih pripomočkov ne more biti kar vsesplošna.

»Definitivno pa ne bom nikoli podpirala glasnih influencerk in študentk, ki zahtevajo pravico po brezplačnih vložkih, ki izkoriščajo svoje zdravje in ne pomislijo, kakšno srečo imajo, da so zdrave. Ne bom podpirala predstavnic ženskega spola, katerim je škoda denarja za lastno higieno in samooskrbo, za cigarete, alkohol in obleke pa ne. Vložki in tamponi so zanemarljive vrednosti, za katere bi lahko rekli, da ne moremo preživeti, ker so del naše življenjske potrebe. Sam še manjka se, da bomo zahtevale, da v času menstruacije nam tudi voda pripada brezplačno, ker se pač moremo stuširat...«

V Sloveniji so lani sicer znižali davek na vložke in tampone, a so cene, predvsem zaradi vsesplošne inflacije, bolj ali manj takšne, kot so bile pred znižanjem. Številne organizacije so zato vlado že večkrat pozivale, da bi morali biti nujni higienski pripomočki cenovno dostopnejši. In zadnjemu predlogu je vlada zdaj prižgala zeleno luč.