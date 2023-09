Zlato za eno šunko in osem gibanic (FOTO)

Sončno vreme je konec tedna razveselilo organizatorje 13. Festivala prekmurske šunke in gibanice. Društvo za zaščito in promocijo prekmurskih dobrot, soboška mestna občina ter Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota so v okviru projekta Diši po Prekmurju ponovno poskrbeli za vrhunski dogodek, ki je navdušil množice, ne le iz Murske Sobote in Pomurja, temveč z vseh koncev Slovenije ter tudi iz tujine.

Stojnice so se šibile pod pestro ponudbo kakovostnih domačih prehrambnih izdelkov, kulinaričnih specialitet, kot so bograč, langaš, dödoli, retaši, posolanke, idinjače, pražen krompir z jajci, bučno olje, manjkalo ni niti specialitet z drugega brega reke Mure, denimo prleške tünke, pa kranjskih klobas, vrhunskih prekmurskih vin ter mojstrovin prekmurskih rokodelcev. Potekala je tudi nagradna igra, pri kateri so morali udeleženci ugotavljati težo prekmurske šunke, ki jo je nato za nagrado dobil tisti, ki se je najbolj približal dejanski teži. Ta je znašala 5,014 kg in kar dva obiskovalca – Anja iz Prekmurja in Andrej z Bizeljskega – sta težo ocenila na 5,01 kilograma ter domov odnesla vsak svojo šunko.

Janko Kodila, predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot in osrednji pridelovalec prekmurske šunke, je prispeval šunko, katere težo so lahko ugibali obiskovalci.

»Prekmurje je najbolj prepoznavno po bogati kulinariki, ki izhaja iz kulturne dediščine tega območja, in Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot si prizadeva to ohranjati s povezovanjem ponudnikov kulinarike, vin in drugih regionalnih visoko kakovostnih proizvodov pod okriljem blagovne znamke Diši po Prekmurju. Paradna konja sta prekmurska gibanica in prekmurska šunka, ki imata pridobljeno evropsko zaščito. Festival prekmurske šunke in gibanice obiskovalcem ponuja razstavo in pokušnjo prekmurskih gibanic proizvajalcev iz celotne Slovenije ter prekmurskih šunk domačih proizvajalcev, ki jim na tak način omogočimo promocijo,« nam je razložila Tatjana Škrilec, ki je skrbela za organizacijo prireditve. Predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot Janko Kodila pa je dodal, da je bil festival namenjen predstavitvi vrhunske prekmurske kulinarike ter ohranjanja tradicije s pridihom sodobnosti.

Zaplesali so folkloristi folklorne skupine KUD Beltinci.

Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji domačih izdelkov in izdelkov umetnostne obrti.

28 gibanic in 3 šunke je bilo prijavljenih na tekmovanje.

Šunk le za vzorec, množica gibanic

Na festivalu so bile razstavljene prekmurske gibanice 30 proizvajalcev iz celotne Slovenije in prekmurske šunke. Kljub veliki količini pa je zlasti prekmurskih gibanic kmalu zmanjkalo, saj so obiskovalci želeli poskusiti najboljše izdelke, nekaj pa so jih odnesli tudi s seboj. Radovedneži in ljubitelji te sladke dobrote so si lahko ogledali prikaz priprave prekmurske gibanice, poskrbljeno pa je bilo tudi za pester zabavno-glasbeni program.

Niso le okusne, prekmurske gibanice so bile tudi prava paša za oči.

Kot nam je na koncu povedal Janko Kodila, ki je tudi največji pridelovalec prekmurske šunke, so na začetku v društvu dali poseben poudarek promociji dobrot zunaj regije, zdaj pa se veliko bolj posvečajo promociji v lokalnem okolju. Ob tem Kodila dodaja: »Prekmurska šunka in gibanica sta najboljša prehrambna in promocijska izdelka iz regije, ta pa z njima dobiva prepoznavnost tako v Sloveniji kot za njenimi mejami. Vesel sem, da imamo v Prekmurju in Pomurju veliko odličnih kulinaričnih izdelkov, a verjamem, da sta prekmurska šunka in gibanica posebno reprezentančni.«

Seveda na festivalu ni šlo brez ocenjevanja, na katero je bilo prijavljenih 28 gibanic in tri šunke. Strogi ocenjevalci so skupaj podelili devet zlatih, 13 srebrnih in devet bronastih priznanj. Zlata so prejeli šunka Kodila (Markišovci) ter gibanice Terme 3000 Moravske Toplice, Mlinopek (Murska Sobota), Gostilna Marič (Sebeborci), Junior (Orehova vas), Mozaik dobrot Fram, Turistična kmetija Ferencovi (Krašči), Katarina Puhan (Bogojina) in Pekarna Omar (Rankovci).

Posebnost je bil krompir z jajci in kranjsko klobaso.

Tehtala je 5,014 kg, kar sta skoraj uganila Anja in Andrej, vsak je zato dobil eno celo šunko.