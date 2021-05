Zlato Andov preselili na gorenjsko kmetijo (FOTO)

Pr' Boštar je stara kmetija v Podrovniku, zaselku, ki leži od Kranja proti Zgornji Besnici in za par ovinkov še naprej. Tri desetletja na njej ni bilo domačih živali, le kakšen potepuški maček je poiskal zavetje v hlevu. Septembra lani pa sta hlev in okolica spet zaživela. Klemen Kalan, mladenič, kot se šika, je zavihal rokave ob prevzemu kmetije in s srčno izbranko Tjašo Jarc sta v hlevček naselila dve bohinjski ciki, slovenski avtohtoni kravici. Nato sta pripeljala najprej dve in nato še eno puhasto volneno žival, ki ni niti od daleč podobna našim volnenim ovcam. Pljuvajo se le med seboj ...