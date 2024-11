Zavetišče Ljubljana: »Tole pa je osupnilo tudi nas« (FOTO)

Zavetišče Ljubljana je največje zavetišče za hišne ljubljenčke pri nas in je dodobra napolnjeno z zapuščenimi živalmi. Najpogosteje živali najdejo zunaj, zgodi pa se tudi, da jim ljudje sami prinesejo živali, za katere ne morejo več skrbeti ali pa jim najti nadomestnega doma.

Vsega hudega vajene, je zaposleni v ljubljanskem zavetišču te dni pred vhodom pričakala škatla, v kateri je bila mačka, ob njej pa pismo. »Tole pa je osupnilo tudi nas, ki smo vajeni vsega hudega. In tudi močno užalostilo,« so uvodoma zapisali in dodali, so škatlo z mačko našli na Komunali Vrhnika.

»V škatli je bila hrana, odejice in naslednje sporočilo: 'Živ, sem stara kastrirana gospa, vajena notranjega bivanja. Nikoli pri zdravniku. Prosim za nov dom. Sedanja lastnica mi je umrla in nimam nikogar več, pri katerem pri prespala ali se stisnila. Vajena sem čistoče. Prosim samo za obrok hrane, vode in topel dom. Vaša muca,« je bilo zapisano v sporočilu.

Z Zavetišča Ljubljana so ob tem zapisali: »Razumemo marsikaj, ne razumemo pa, zakaj ni tisti, ki je muco takole odložil, stopil v stik z nami. Takoj bi pomagali, čeprav že imamo ogromno muc«.

Ljudem se tudi položili na srce, naj živali ne odmetavajo v škatlah, temveč, naj se najprej obrnejo na zavetišče.