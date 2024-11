Zaradi proge zgradili še pet mostov

Po podatkih slovenskega zgodovinarja in publicista Jožeta Jenka (5. maj 1885–21. oktober 1967) so železniško progo Murska Sobota–Ljutomer–Ormož v dolžini 39,3 kilometra začeli graditi 17. februarja 1922, odprli pa so jo pred točno 100 leti.

Ena glavnih povezav

Z gradnjo tega železniškega odseka je bila Murska Sobota končno povezana z notranjostjo Slovenije, seveda pa tudi z Gornjo Radgono in s tem sosednjo Avstrijo. Za progo do Ormoža so na območju ob reki Muri morali postaviti kar pet mostov, med njimi tudi 155,5 metra dolg most čez reko Muro. Aprila 1941 je umikajoča se jugoslovanska vojska tega razstrelila, nova oblast pa ga je obnovila šele leta 1945. Proga med Mursko Soboto in Hodošem je bila leta 1968 ukinjena, železniški promet pa so na tistem odseku znova vzpostavili leta 2001, in sicer 16. maja, ko so slovesno odprli progo Puconci–Hodoš–Zalalövő.

Spomin na stare čase FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

Trasa Ormož–Ljutomer–Murska Sobota–Hodoš je danes ena glavnih povezav v slovenskem železniškem omrežju. Ob 100-letnici sta Turistično društvo Stara Cesta in Občina Ljutomer pripravila posebno slovesnost. Najprej so načrtovali dogodek pri ruskem studencu v Mekotnjaku, zaradi napovedanega slabega vremena pa so se organizatorji odločili, da prireditev izvedejo v gasilskem domu v Mekotnjaku.