Zaradi nesreče močno oviran promet na primorski avtocesti pri Senožečah

Na primorski avtocesti se je pri priključku Senožeče proti Ljubljani zgodila nesreča. Čeprav so posledice odstranili, dolg zastoj še vedno sega proti skoraj 20 kilometrov oddaljeni Kozini. Zamuda pri potovanju proti Ljubljani znaša od 40 do 50 minut, so objavili pri Prometno-informacijskem centru za državne ceste.

To je le ena od današnjih nevšečnosti na cestah zaradi gostega tranzitnega prometa.

Pred predorom Karavanke je tako npr. v smeri Avstrije zastoj še vedno dolg 12 kilometrov, pred mejnim prehodom Šentilj pa 10 kilometrov.

Do zastojev prihaja tudi pred mejnim prehodom Ljubelj in na vzporedni regionalni cesti na Šentilju.

Zastoji so še na primorski avtocesti od Kozarij v smeri Vrhnike ter na posameznih odsekih primorske avtoceste med Uncem in Brezovico proti Ljubljani.

O zastojih poročajo tudi z državnih cest Lucija-Izola in Dragonja-Koper, stoji se pred mejnim prehodom Sočerga ob vstopu v državo. Gost promet z zastoji je na območju Bleda in na cesti skozi Jesenice proti Hrušici.