Zaradi 226-kilogramske bombe na slovenskih tleh evakuirali 1000 ljudi

V Novi Gorici bodo predvidoma ob 10. uri začeli s postopki deaktivacije 226 kilogramov težke neeksplodirane letalske bombe iz 2. svetovne vojne, ki so jo minuli četrtek delavci našli na gradbišču novogoriške železniške postaje. Pred tem bo za prebivalce v okolici 400 metrov odrejena popolna evakuacija, ki bo segala tudi na italijansko stran.

Ob 8. uri je na območju evakuacije začela veljati prepoved vstopa, tamkajšnje prebivalstvo je se bo lahko umaknilo do 9. ure. Začetek postopka onesposobitve bombe bo naznanila zvočna sirena za nevarnost, postopek pa bodo opravili člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Pričakuje se, da se bo postopek deaktivacije bombe začel ob 10. uri.

Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. Za prvo, rdeče območje, na katerem živi 961 oseb, bo zapovedana popolna evakuacija. To območje na slovenski strani meje sega do 400 metrov od mesta najdbe bombe. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 2064 oseb, pa bo veljal ukrep zaklanjanja. To pomeni, da te osebe po sprožitvi zvočne sirene in predvidoma do 11. ure ne bodo smele na prosto. To območje na slovenski strani meje sega med 400 in 600 metrov od najdišča bombe.

Na delu tudi droni

Celotno območje evakuacije in zaklanjanja bodo pristojne službe preverjale tudi z droni. Kot je poročal italijanski Il Piccolo, bo na italijanski strani meje svoje domove moralo zapustiti med 1500 in 2000 ljudi.

Za vse, ki se med evakuacijo ne bodo imeli kam umakniti, bo novogoriška mestna občina pripravila veliko dvorano občinske palače, organizirali pa bodo tudi pomoč pri evakuaciji. V preteklih dneh so sicer vsi, ki živijo na območju evakuacije in zaklanjanja, v poštne nabiralnike prejeli podrobna navodila.

Mestna občina Nova Gorica objekt, v katerem so bombo odkrili, trenutno obnavlja z namenom ureditve za Evropsko prestolnico kulture 2025. V objekt, ki so ga poimenovali EPIC, bodo ob upoštevanju elementov dediščine umestili program, s katerim bodo vzpostavili fizični in virtualni razstavni prostor.