»Vlada je policijo degradirala na nivo devetošolcev, ki pred pričetkom valete usmerjajo promet« (VIDEO)

Poročali smo že, kako se je razpletla drama na Bavarskem dvoru v Ljubljani, kjer je mlajši moški grozil z nožema. Posredovala je specialna enota s pogajalcem, vendar se je moški vdal šele po prihodu sorodnika. Moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v zdravniško oskrbo.

Postopki policije ob intervenciji pa so vzdignili kar nekaj prahu med Slovenci. Tako je denimo poslanec SDS Žan Mahnič na omrežju X objavil posnetek dogajanja v središču Ljubljane in sporočil: »Si predstavljate, da bi bila to nemška, francoska ali italijanska policija? Aktualna vlada je slovensko policijo degradirala na nivo devetošolcev, ki pred pričetkom valete pred šolo usmerjajo promet. Seveda pa je čisto drugače, ko je treba napisati kazen vozniku, ki pelje nekaj km/h preveč.«

Tudi sicer so odzivi na družbenih omrežjih na popoldansko dogajanje v prestolnici burni.