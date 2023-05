Zagrmelo zaradi izjave predsednika Fidesa Damjana Polha: se bo opravičil?

»Od predsednika Fidesa pričakujemo opravičilo vsem visokošolskim učiteljicam in učiteljem ter univerzam, ki jih je s svojo izjavo prizadel.« To je sporočila Rektorska konferenca RS (RKRS), potem ko so v Delovem članku prebrali izjavo Damjana Polha, predsednika zdravniškega sindikata Fides, ki so jo označili za omalovažujočo.

Predsednik Fidesa je v luči pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju komentiral, da je »težava v tem, da bi se vsi drugi sindikati radi primerjali z zdravniki,« in dodal, da »ne more biti visokošolski učitelj – docent na fakulteti, ki ima šest ur delovnih obveznosti na teden, primerljiv z zdravnikom specialistom in višjim zdravnikom specialistom« (več v članku Pogajanja v slepi ulici, čakajo izračun vlade).

»V RKRS verjamemo, da ima vsak sindikat pravico do svojih zahtev in pogajanj, ostro pa nasprotujemo uporabi pogajalskih tehnik, ki vključujejo omalovaževanje in banalizacijo drugih pogajalskih skupin,« so jasni v RKRS.

Nadaljujejo: »Izjava g. Polha je neresnična. Vsakdo z univerzitetno izobrazbo bi moral vedeti, da je "šest ur delovne obveznosti" neposredni pedagoški kontakt, ki ga ima visokošolski učitelj s študenti. Da bi lahko vstopil v predavalnico in izobrazil vrhunske diplomante, mora opravljati raziskovalno delo in pridobivati najnovejša znanstvena znanja. Le tako lahko univerza opravlja svoje temeljno poslanstvo, prek vrhunsko izobraženih pedagogov-raziskovalcev izobraževati kritično misleče znanstvenike, umetnike in strokovnjake – tudi zdravnike.«

Izpostavljajo še, da takšne izjave blatijo ugled stanovske organizacije, ki bi si morala prizadevati za spoštljivo in resnicoljubno javno sporočanje in krnijo zaupanje v visokošolske institucije: »Predvsem pa blatijo ugled pedagoškega poklica.«