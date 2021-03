Zadovoljen Ivan Gale: Usta so se mi razlezla v nasmeh

Nekaj dni po objavi poročila računskega sodišča o nabavi zaščitne opreme ob začetku epidemije novega koronavirusa se je oglasil tudi 'žvižgač', ki je zapisal, da je poročilo dvakrat prebral in da so se mu že ob prebiranju naslova usta razlezla v nasmeh.Gale je dodal, da je njegov prvi vtis, potem ko je poročilo prebral, da minister za gospodarstvoporočila ni prebral ali pa se pretvarja, da ga ni. /.../ Dejstva, da je šlo pri nabavah zaščitne opreme med prvim valom epidemije lani spomladi za (skoraj gotovo v celoti namenoma) ustvarjeno gojišče sistemske korupcije, pa ne more spremeniti nitiniti kak drug tič. Vsakemu, ki je poročilo prebral in ne samo preletel njegovega povzetka, je jasno, zakaj je bil predsednik računskega sodiščadeležen tako intenzivnih napadov koalicije.« Gale je bil posebej kritičen do Počivalška, ker je ta trdil, da so 'servietne maske z gumico' dober izdelek.Nekdanji uslužbenec zavoda za blagovne rezerve Gale je bil oster tudi do premierja, za katerega je napisal, da iz njegovega primitivnega odziva na twitterju med drugim izhaja, da ne loči med pojmoma učinkovitost in uspešnost.Galetov zapis objavljamo v celoti (nelektorirano):»POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČADo tega trenutka sem dvakrat v celoti prebral revizijsko poročilo računskega sodišča o nabavah zaščitne in medicinske opreme. Ko sem v četrtek prvič zagledal njegovo zelo povedno naslovno stran, priznam, da so se mi usta razlezla v nasmeh. Verjetno se še marsikdo spomni, da je minister Zdravko Počivalšek, med drugim tudi za servietne maske z gumico, na twitterju objavil: “Vse maske iz domače proizvodnje so prestale strokovno preverjanje materiala na UKC LJ. Dvomi in celo posmehi, da gre za slab izdelek so zlonamerni in celo sramotni do domače obrti, ki tedensko ustvari že več kot 700.000 zaščitnih mask. Če to ni dosežek, res ne vem kaj je!” Človek se lahko ob tem samo smeji, pri čemer sploh ni pomembno, če so bile gumice rdeče, bele, ali pa morebiti kakšne druge barve.Moj prvi vtis po prebranem poročilu je, da minister Zdravko Počivalšek poročila ni prebral. Ali pa se pretvarja, da ga ni, kar je verjetneje. Vsaj po njegovih javnih komentarjih sodeč. Dejstva, da je šlo pri nabavah zaščitne opreme med prvim valom epidemije lani spomladi za (skoraj gotovo v celoti namenoma) ustvarjeno gojišče sistemske korupcije, pa ne more spremeniti nitiSebastjan Jeretičniti kak drug tič. Vsakemu, ki je poročilo prebral in ne samo preletel njegovega povzetka, je jasno, zakaj je bil predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel deležen tako intenzivnih napadov koalicije.Zadovoljen sem, da je poročilo končno ugledalo luč sveta in da računsko sodišče ni klonilo pod pritiski. Še bolj sem zadovoljen, da je računsko sodišče po pregledu dokumentacije zaznalo sume storitve številnih kaznivih dejanj in posredovalo naznanila preiskovalnim organom. Če bo pravna država v bodoče še delovala, bo kar nekaj akterjev spoznanih za krive storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj, v to sem trdno prepričan.Minister Počivalšek je v odzivu na poročilo izjavil: “Zame je pomembno, da v poročilu ni nobenega govora o korupciji, kot je napovedovala opozicija, temveč gre za sistemsko analizo, v kateri igra MGRT manjšo vlogo.” Ta izjava si zasluži najmanj en huronski krohot! Resda besede korupcija v poročilu ni, vendar pa ta kar buhti iz vsebine poročila. Pa tudi sicer imamo za ugotavljanje korupcije druge organe, ki svojih postopkov še niso zaključili.V naslednjem tednu se bom potrudil čim prej podrobno pokomentirati celotno poročilo in pri tem poskusil biti čim bolj jasen, tako da bodo vsebino lahko razumeli tudi minister Počivalšek, minister Matej Tonin in Janez Janša. Iz primitivnega odziva slednjega na twitterju namreč med drugim izhaja, da ta ne loči med pojmoma učinkovitost in uspešnost.«