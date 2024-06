Zadnje javnomnenjske ankete pred sobotnim volilnim molkom kažejo to

Zadnja javnomnenjska raziskava Mediane pred sobotnim volilnim molkom nakazuje na majhno razliko v rezultatu SDS in Gibanja Svoboda na nedeljskih evropskih volitvah. Po anketi inštituta za raziskave trga in medijev za časnik Delo bi vsaka stranka dobila tri evropske poslance, po en mandat pa se obeta SD, NSi in Vesni.

Anketa Dnevnika: SDS, Svoboda, Vesna in SD zelo verjetno v Evropskem parlamentu

Zelo verjetno je, da bodo v Evropski parlament izvoljeni kandidati SDS, Svoboda, Vesna in SD, blizu pridobitvi vsaj enega poslanskega mandata je NSi, morda pa bi lahko to stranko izpodrinila SLS, pa kaže zadnja javnomnenjska anketa, ki jo je za Dnevnik izvedla agencija Ninamedia. Negotov ostaja izid referenduma o osebni rabi konoplje.

Pri referendumskih vprašanjih ostaja negotov izid posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Za se je opredelilo 48,6 odstotka vprašanih, proti je 43,2 odstotka. Za gojenje in predelovanje konoplje za medicinske namene na ozemlju Slovenije bi glasovalo 73,4 odstotka vprašanih, proti bi bilo 21,4 odstotka vprašanih. Zakonsko ureditev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi podprlo 56,2 odstotka vprašanih, 33,8 odstotka jih temu nasprotuje. Uvedbo preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah bi podprlo 75,6 odstotka vprašanih. Proti jih je 14,1 odstotka, neopredeljenih ali brez odgovora pa je bilo 10,2 odstotka vprašanih.

Dnevnik je z napovedmi o tem, kako se bo devet poslanskih mandatov razdelilo med vodilne stranke, previden. Na to bo odločilno vplivala tudi volilna udeležba. Ob predpostavki, da bo volilna udeležba 35-odstotna, bi SDS lahko pripadli trije mandati, Gibanju Svoboda dva, Vesni dva ter SD in NSi po en mandat.