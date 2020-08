Začel se je množični beg, na hrvaških cestah obsedno stanje

Čakanje na meji

Policija pripravljena na gnečo

Z uvrstitvijo Hrvaške na rdeči seznam epidemiološko nevarnih držav in po pozivih slovenskim državljanom, naj se čim prej vrnejo z letovanja pri južnih sosedih, je ta konec tedna pričakovati precejšnjo gnečo na cestah in mejnih prehodih.Slovenci, ki še dopustujejo na Hrvaškem, imajo do vključno ponedeljka čas za vrnitev v domovino, preden bo uvedena karantena. Vlada tudi opozarja, naj se vsi na pot podajo pravočasno, da ne zamudijo roka, kot se je to nedavno zgodilo številnim Avstrijcem.Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste so zastoji že nastali na nekaterih večjih mejnih prehodih. Najdaljša kolona vozil je na Gruškovju, kjer osebna vozila čakajo na vstop v Slovenijo tudi do dve uri.Slabo uro za vstop čakajo na Dragonji in Jelšanah, do pol ure pa na mejnih prehodih Sečovlje in Starod.Med potniki so večinoma tuji državljani. »Na mejnih prehodih pravijo, da je Slovencev za zdaj bolj malo. Pričakujemo, da se bo do nedelje njihovo število močno povečalo,« je za STA povedala tiskovna predstavnica koprske policijske uprave. Vračanje Slovencev z dopusta na Hrvaškem pričakujejo predvsem v soboto in nedeljo. »Na to smo v policiji na mejnih prehodih pripravljeni. Policisti so okrepili svoje delo in ga tudi nekoliko prilagodili. Vsem, ki se bodo vračali domov, svetujemo strpnost v primeru daljših kolon ter spremljanje prometnih informacij in prehajanje meje v mogoče manj obremenjenih urah,« je še dejala.Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Trenutno je tam kolona vozil dolga en kilometer. Zaradi nadzora in zastoja občasno zapirajo predor Karavanke na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center.Po podatkih Hrvaškega avtokluba (Hak) je povečan promet na cestah ob hrvaški obali, mestnih prometnicah in obvoznicah, na mostu med celino in otokom Krk, v trajektnih pristaniščih ter na istrskem ipsilonu proti meji s Slovenijo. Pri Zagrebu je povečana gostota prometa pri cestninski postaji Lučko in naprej po avtocesti do izvoza za Karlovec v obe smeri.