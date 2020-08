Hrvaška ob polnoči na rdeči seznam, rok za vrnitev do ponedeljka (V ŽIVO)

48 urno okno tudi za lastnike nepremičnin in plovil

Vlada bo tedensko spremljala epidemiološke razmere na Hrvaškem, ob izboljšanju stanja bodo možne spremembe

Vlada je na popoldanski seji Hrvaško uvrstila na rdeči seznam držav, kar pomeni 14-dnevno karanteno ob vrnitvi.Kot je povedal vladni govorec, bodo slovenski državljani imeli čas za vrnitev še v ponedeljek. Lastniki nepremičnin in plovil pa bodo imeli dva dni oziroma 48 ur, da na Hrvaškem uredijo vse potrebno.Slovenci, ki še dopustujejo na Hrvaškem, bodo imeli do vključno ponedeljka čas za vrnitev v domovino, preden bo uvedena karantena, je v izjavi novinarjem po današnji seji vlade napovedal vladni govorec za covid-19 . »Časa je dovolj, da lahko ljudje pravočasno pridejo domov. Ne želimo, da bi bili ljudje v stiski,« je dejal.Minister za notranje zadevepa je pojasnil. »Računamo, da bodo različni ukrepi pripomogli k temu, da se bo stanje epidemije v naslednjih 14 dneh tudi na Hrvaškem izboljšalo. Vlada bo spremljala zadeve in glede na situacijo Hrvaško ponovno umestila na rumeni seznam.«Vlada je na današnji seji med drugim odločala o uvrstitvi sosednje Hrvaške med t. i. rdeče države zaradi skokovitega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom.Kot je Kacin pojasnil, bo odlok o prehajanju meje s Hrvaško še danes objavljen v uradnem listu, vlada pa je poskrbela za prehajanje meje dnevnih migrantov, šolarjev, prehajanje meje zaradi zdravstvenih potreb in druge okoliščine.Dodatno možnost so po Kacinovih besedah predvideli tudi za lastnike nepremičnin in plovil na Hrvaškem. Ti bodo imeli na voljo 48 urno okno, v katerem bodo lahko uredili vse v zvezi s svojo lastnino, "da se odpravimo, stvari počistimo, zapremo, potegnemo plovila na kopno", je še dodal Kacin.