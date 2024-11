Za uboj partnerke 14 let? Sodba bo znana v petek

Na mariborskem sodišču se je s sklepnimi besedami, ki pa so potekale za zaprtimi vati, končalo sojenje Lazarju Terentiću, obtoženemu uboja partnerke v stanovanju v Mariboru maja lani.

Tožilec Zoran Klinc je zanj predlagal 14 let zapora, sodnica Ksenija Hrastnik pa je razglasitev sodbe napovedala za petek ob 9. uri.

Sodnica, ki je sodila brez senata, je danes zavrnila vse preostale dokazne predloge obrambe, med katerimi je bilo tudi zaslišanje obtoženčevega očeta in imenovanje novega izvedenca psihiatrične stroke. Terentićev zagovornik Simon Dolinšek namreč ni bil zadovoljen niti z dopolnjenim mnenjem psihiatra Mladena Vrabiča.

Hipno ravnanje ali kaj drugega?

Sodnica Hrastnik je po zadnji obravnavi obrambi ugodila in izvedenca prosila za dopolnitev mnenja, potem ko je obtoženi avgusta opravil zagovor, v katerem je priznal dejanje.

Še zlasti je za zagovornika pomembno vprašanje, ali je bilo očitano kaznivo dejanje posledica hude razdraženosti ali hipnega ravnanja.

Sprva zanikal, zdaj priznal krivdo

Sodnica je predlog zavrnila, kakor še nekaj ostalih njegovih dokaznih predlogov, češ da so nepotrebni, ker ne bi v ničemer dodatno prispevali k razjasnitvi okoliščin.

Davil jo je tako dolgo, dokler ni umrla. FOTO: Mediaspeed.net

Terentić, ki je na predobravnavnem naroku septembra lani zanikal krivdo, se je avgusta letos po dolgem molku le odločil spregovoriti in je priznal krivdo. Sodnica je sicer na predlog njegovega zagovornika sojenje v tem delu zaprla za javnost.

Napadla naj bi ga ona

Kot je po omenjenem naroku poročal Večer, naj bi obtoženi priznal, da je ženski vzel življenje, a hkrati dejal, da ga je prva napadla ona in mu grozila z noži.

O obtoženem velja, da je bil v času dejanja povsem prišteven. Tako je psihiater Vrabič ocenil že v sodni preiskavi in tudi v dopolnitvi izvedenskega mnenja je vztrajal, da je obtoženi razumel pomen svojega dejanja in da nič ni vplivalo na to, da ne bi mogel imeti v oblasti svojega ravnanja, je še pisal Večer.

Davil, dokler ni umrla

Obtožnica Terentiću očita, da je po predhodnem fizičnem nasilju žensko v stanovanju davil tako dolgo, dokler ni umrla. O sporu in pretepu se je v telefonskem pogovoru še isti večer zaupal svoji materi, a ji je naslednje jutro zagotovil, da je vse v redu.

Pozneje je sam zaradi poškodbe roke in goleni odšel po zdravniško pomoč, kjer je zatrdil, da se je med sporom s partnerko udaril ob rob postelje, in se nato vrnil v stanovanje. Mami žrtve je naslednji dan v telefonskem pogovoru zatrdil, da njena hčerka spi in da je poškodovana, ker sta se stepla. Mati je poklicala drugo hčerko, ki je s prijateljem odšla na kraj dogodka in sestro našla mrtvo.