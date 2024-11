Za dolgo življenje kmečko delo in 7 časopisov (FOTO)

Obisk Rajšpove domačije je lepo doživetje, kajti tam v slogi živijo tri generacije. Obiskali smo jih že večkrat in vsakokrat so nas prijazno sprejeli. Tokrat nas je povabila gospodinja Marjana Muhič, da bi ovekovečili slavje ob praznovanju 105. obletnice rojstva njene mame Katarine Rajšp.

Slavljenka, obdana z darovi Foto: Ludvik Kramberger

Slavljenko, najstarejšo prebivalko Slovenskih goric, in peto najstarejšo osebo v Sloveniji, so ob nas obiskali še podžupanja Občine Sveta Trojica Natalija Nedok Roškar, predsednik in član območne organizacije Rdečega križa Sveta Trojica v Slovenskih goricah Jožef Časar in Janez Ploj ter predsednik in član Društva upokojencev Sveta Trojica Darko Perko in Ivan Herič. Prišli so tudi številni sosedi, ki so Katarini voščili in jo obdarovali, ji stiskali roko in poljubljali na lice. Čeprav Katarina ne more govoriti, sta iz njenih oči žarela zadovoljstvo in sreča, ko so ji zapeli tudi zdravico Kol'kor kapljic, tol'ko let.

Ob odhodu smo ji zaželeli zdravja in ji obljubili, da jo naslednje leto znova obiščemo.

Že 8 pravnukov

Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah šteje okoli 2200 prebivalcev in Katarina Rajšp je brez konkurence najstarejša občanka. Domači so nam spregovorili o življenju 105-letnice, pri tem nam je največ razodela hči Marjanca. Katarina se je rodila 24. novembra 1919 v Zgornjem Porčiču, kjer še vedno živi.

Najstarejšo občanko je z obiskom razveselila tudi podžupanja Natalija Nedok Roškar. Foto: Ludvik Kramberger

Poročila se je z Alojzom Rajšpom, ta je umrl leta 1991. V zakonu sta se jima rodila Marjanca in Feliks, ki sta si ustvarila družini. Danes slavljenko razveseljuje pet vnukinj Polona, Alenka, Metka, Klara in Darinka ter vnuk Robi, ki so jo obdarili že z osmimi pravnuki. Vsi so ponosni na mamo, babico in prababico ter jo radi obiskujejo. Omenimo, da hiše, v kateri se je Katarina rodila, ni več, saj so si mladi tam zgradili nov dom, a ima na jesen življenja vso potrebno oskrbo.

1991. ji je umrl Alojz.

Njeno življenje je bilo vseskozi predano kmetovanju na devet hektarjev veliki posesti, za katero zdaj skrbi Marjanca z možem Milanom in družino. Za Marjano je kmetovanje glavna zaposlitev; mož je bil v službi in je zdaj upokojen, obdelujejo pa svojo zemljo in tudi nekaj najete. V preteklosti je bila poglavitna panoga živinoreja, predvsem reja mlekaric, zdaj pa imajo tri krave in 20 telic – predvsem zato, ker je vzreja bikov bolj nevarna.

Marjana in Feliks ob mami Katarini Foto: Ludvik Kramberger

Prvi petek župnik

Slavljenka je članica DU Sveta Trojica, s preostalimi člani je redno hodila na izlete in razna srečanja, nazadnje pri svojih 100 letih. Bila je tudi aktivna članica OO RK Sv. Trojica. In kateri je recept za tako visoko starost? Menda kmečko delo, gibanje na zraku in mirno družinsko življenje. Kot nam je povedala Marjana, je mama zadovoljna z vsem, kar ji nudijo, nikoli ni bila izbirčna. Na babico sta posebej navezana vnukinja Klara in njen fant Mitja, namenjata ji posebno skrb in pozornost. V zadovoljstvo ji je tudi, da jo vsak prvi petek v mesecu obišče župnik pri Sv. Trojici pater Bernard Goličnik; vse dokler je lahko hodila, se je vsako nedeljo in ob praznikih udeležila maše.

Ob odhodu smo ji zaželeli zdravja in ji obljubili, da jo naslednje leto znova obiščemo. Zanimivo je tudi, da je pred leti, ko je lahko brala, imela naročenih kar sedem časopisov, seveda tudi Slovenske novice.