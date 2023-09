Za covidom spet umirajo po svetu in v Sloveniji

V zadnjih sedmih dneh so v svetu zaznali več kot 16.000 novih primerov okužb s covidom-19 in 153 smrti, od teh 94 samo v Indiji. Do 6. septembra so skupaj našteli skoraj 770,5 milijona potrjenih primerov covida, vključno z nekaj manj kot sedmimi milijoni smrti. Na skrb vzbujajočo rast okužb pred jesenjo opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). Od 21. do 27. avgusta je pri nas umrlo pet ljudi s covidom.

Čeprav SZO poroča o več kot 75-odstotnem porastu števila obolelih s covidom-19, pri nas v teh dneh še ni zaznati alarmantnega povečanja. SZO ocenjuje, da je število okužb na globalni ravni naraslo zaradi nove različice koronavirusa, pa tudi zaradi slabše odpornosti in tega, ker so ljudje v poletnih mesecih več potovali. Že 1. septembra je Evropska komisija, da bi imele države dovolj časa za pripravo kampanj za cepljenje, po hitrem postopku odobrila prilagojeno Pfizerjevo cepivo proti covidu-19, namenjeno zaščiti pred tako imenovano podrazličico novega koronavirusa omikron XBB.1.5. Sev XBB so namreč zaznali tako v Evropi kot drugje po svetu. Glede na zadnje podatke SZO je bilo največ novih primerov smrti v zadnjem tednu v Evropi med Romuni, Italijani in Finci.

Svetovna zdravstvena organizacija poziva k okrepljenemu nadzoru nad širjenjem covida-19 in cepljenju ranljivih skupin. FOTO: Emily Elconin, Reuters

5 jih je pri nas umrlo od 21. do 27. avgusta.

Pri nas več akutnih okužb dihal

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki koordinira nacionalno mrežo za epidemiološko spremljanje resnih akutnih okužb dihal, so med 21. in 27. avgustom v vseh 29 slovenskih bolnišnicah, vključenih v to mrežo, zaradi resnih akutnih okužb dihal sprejeli 140 bolnikov. Od teh so jih 130 testirali na covid, pozitivnih je bilo osem ali šest odstotkov. Kot navaja NIJZ, ni bil nihče polno cepljen oziroma cepljen z najmanj enim poživitvenim odmerkom, prav tako ni nihče prejel zadnjega odmerka cepiva v zadnjega pol leta. Od peterice s potrjenim covidom-19, ki je v tem tednu avgusta umrla, so tri sprejeli zaradi resne akutne okužbe dihal; vsi so bili starejši od 65 let. Med podatki izstopa 34 bolnikov, ki so se s koronavirusom predvidoma okužili v bolnišnici.

Od začetka epidemije marca 2020 do aprila letos je v Sloveniji po podatkih NIJZ umrlo 9227 bolnikov s covidom, od teh je bilo 3053 oskrbovancev domov starejših občanov.

Več smrti na Bližnjem vzhodu in v Aziji

Glede na bližajoče se hladnejše obdobje in na povečano število smrtnih primerov v nekaterih delih Bližnjega vzhoda in Azije ter glede na vse več bolnih, ki polnijo enote intenzivne nege tudi po evropskih bolnišnicah, je vodstvo SZO države pozvalo k okrepljenemu nadzoru nad širjenjem covida-19 in cepljenju ranljivih skupin prebivalstva. Do 1. septembra letos je svet porabil dobrih 13 milijard in 500 milijonov odmerkov cepiv.

Žal lahko o natančnejših številkah v zvezi s koronavirusom in covidom-19 še vedno le ugibamo, saj po navedbah generalnega direktorja SZO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa le 43 držav ali manj kot četrtina od 194 držav članic SZO agenciji poroča o smrtnih primerih zaradi koronavirusa, le 20 držav pa zagotavlja tudi informacije o hospitalizacijah.

V SZO ocenjujejo, da se zaradi covida-19 v bolnišnicah po svetu tačas zdravi že več sto tisoč ljudi. Ker jeseni in pozimi pričakujejo tudi običajno širjenje gripe in respiratornih bolezni, sta obsežnejše testiranje in cepljenje, predvsem za ranljivejše skupine, toliko bolj pomembni.