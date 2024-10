Za 100. rojstni dan se je zavrtela

»Umreti ne smeš prej,« se je Urška Marot z Reke pri Laškem, ki je pred dnevi slavila 100. rojstni dan, pošalila, ko so jo pobarali za recept za dolgo življenje. »Skromno in pošteno je treba živeti in z ničimer pretiravati,« je še dodala, ko je z vseh strani prejemala čestitke.

Vse do 97. leta je živela v hiši na Reki pri Laškem, ki sta jo zgradila s pokojnim možem, ta je umrl leta 1999. Šele pred tremi leti se je preselila v Dom starejših Laško, ki spada pod Thermano Laško. Na dan, ko je slavila visoki jubilej, se je v njenem novem domu vse vrtelo okoli nje.

Vodstvo je v goste povabilo otroke iz Vrtca Debro, zaplesat so prišli slavljenki tudi folkloristi, člani KD Anton Tanc iz Marija Gradca, ki je njena krajevna skupnost.

Nazdravila je z vsemi, ki so ji voščili.

»To je bilo veselo,« nam je dejala stoletnica, ki je vse življenje živela zelo skromno. A najtežje je čakala obisk delegacije župana Laškega Marka Šanteja, ki ji je prišel voščit v družbi sekretarja Območnega združenja Rdečega križa Laško Vlada Marota, predsednika Krajevne skupnosti Marija Gradec Marjana Salobirja in predsednice društva invalidov občine Laško Blanke Knez.

Od doma pri 14

Seveda niso prišli praznih rok. Počastili so jo s torto, ki simbolizira knjigo življenja, in fotografijo z njenega praznovanja rojstnega dne pred desetletjem. »Počaščen sem, ker ste vi, gospa Urška, prva občanka in krajanka Laškega, ki ji imam čast voščiti za 100. rojstni dan,« je dejal župan. Presenečenj pa še ni bilo konec, saj so prišli jubilantki voščit tudi sokrajani z Reke pri Laškem.

8 STOLETNIKOV je bilo v zadnjih 30 letih v Laškem.

Kar dvajset se jih je zbralo, na čelu pa sta bila muzikanta, Zdravko Verbovšek s klarinetom in Ferdo Kolar s harmoniko, ki se ju je še posebno razveselila. In ko jo je sosed Drago, s katerim je bila Urška zelo povezana, pobaral, ali bi zaplesala, se je brez pomislekov odzvala in se z njim urno zavrtela.

Stoletnica se je zelo razveselila torte.

Navdušila sta jo muzikanta Zdravko Verbovšek in Ferdo Kolar.

Urška Marot je vse življenje živela zelo skromno. »Rodila se je kot peta po vrsti od šestih otrok, sama dekleta. Mama ji je umrla, ko ji je bilo komaj šest let. Oče se je še enkrat poročil, tako da je dobila še polbrata in dve polsestri. A za otroke je bilo slabo poskrbljeno, saj doma niso imeli večje njive, ampak le eno, na kateri je rasel samo krompir.«

»Smola je bila tudi, da mačeha ni bila vešča gospodinjskih opravil niti ni poznala drugih del, zato so morali otroci kmalu služit na druge kmetije. Moja mama Urška je šla od doma s 14 leti, prej oče ni dovolil. Zanimivo je, da je najprej služila na kmetiji nad Rimskimi Toplicami, kjer je živela stara mama znanega chefa Marka Pavčnika, lastnika Michelinove zvezdice,« nam je o njenem življenju pripovedovala Minka Marot, edina hči slavljenke Urške, ki je služila še na nekaj drugih kmetijah, ko se je poročila, pa je dobila službo v laški Pivovarni, kjer je ostala vse do pokoja.

Tudi zaplesala je!

Bere brez očal!

Je pa sila ponosna na vnukinji, starejšo Katjo, ki je specialistka internistične onkologije na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, ter dobro leto mlajšo Majo, ki je modna oblikovalka in je nekaj let živela in delala v Angliji, zdaj pa dela v Italiji pri znanih modnih hišah. Slavljenka po celodnevnem dogajanju in obiskih ni bila prav nič utrujena.

Nasprotno, vesela je bila vsakega posebej, ki ji je prišel voščit. Še vedno veliko hodi, v domu poje v pevskem zboru, se udeležuje delavnic in tudi telovadi. »Dolgčas mi ni,« pove. Hčerka Minka jo pohvali, da še vedno bere, in to brez očal. Najraje časopise, je pa zelo rada brala tudi knjige. Večje zdravstvene težave je ne pestijo, morda le malo slabše sliši. Ne nazadnje je dočakala zavidljivih sto let, kar je dano redkim!

Sekretar Rdečega križa Vlado Marot je postregel še s podatkom, da je bilo v zadnjih 30 letih, odkar v Občini Laško in Radeče organizirano obiskujejo občane, stare 90 in 100, le osem jubilantov, ki so slavili 100. rojstni dan.

Župan Marko Šantej je slavljenki polaskal, da je prva, ki ji je voščil za 100. rojstni dan.