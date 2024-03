»Že V otroških letih sem se navdušil nad motorji. Ko sem končal osnovno šolo, so imeli starejši vrstniki že mopede. Tudi jaz sem prosil, da bi mi ga kdo odstopil vsaj za eno vožnjo. Nič od tega, nadrli so me. Nisem upal več vprašati ali prositi. Pri sebi pa sem si rekel: tudi jaz bom prišel do denarja, pa tudi ne bom nikomur dal peljati!« nas je s svojo otroško iskrenostjo že v prvem ovinku očaral 76-letni Janez Korevec iz Velikega Gabra, ponosni lastnik veličastne zbirke motorjev. Z leti se je nabralo motorjev in spominov. FOTO: Drago Perko »Takoj po osnovni šoli sem se zaposlil. Čeprav so ...