Z novim šolskim letom sprememba za tretjino slovenskih osnovnih šol: kaj vse prinašajo?

V novem šolskem letu bo 146 osnovnih šol v Sloveniji, kar predstavlja približno tretjino vseh, poleg obveznega programa začelo izvajati tudi razširjeni program, imenovan tudi RaP. Ta vključuje dejavnosti, ki so jih šole že prej ponujale, a so po spremembi zakonodaje zdaj strukturirane drugače. Preostale šole bodo razširjeni program uvajale postopoma do šolskega leta 2028/29.

Kot pišejo na straneh Zavoda RS za šolstvo, je namen razširjenega programa osnovne šole omogočiti vsem učencem zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam. Program poudarja pomen prilagajanja izobraževanja posameznikovim aspiracijam in pričakovanjem, kar prispeva k bolj poglobljenemu spoznavanju učencev. Hkrati spodbuja medsebojno sodelovanje in razvoj kakovostnih odnosov med učitelji in učenci, kar krepi motivacijo vseh vpletenih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa.

Specifični cilji

Razširjeni program je zasnovan kot komplementarni del obveznega programa, saj se cilji obeh programov lahko uresničijo le v smiselni sinergiji. Vendar pa ima razširjeni program tudi svoje specifične cilje, ki jih zgolj z obveznim programom ni mogoče v celoti doseči.

Komponente razširjenega programa po novem konceptu:

• gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje;

• kultura in državljanska vzgoja;

• učenje učenja.

Kurikulum za razširjeni program je dostopen v Digitalni bralnici ZRSŠ.

Razširjeni program pred uvedbo novega koncepta je vključeval:

• podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda ter za učence v prilagojenih izobraževalnih programih;

• jutranje varstvo za učence prvega razreda;

• dodatni pouk za nadarjene učence;

• dopolnilni pouk za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju;

• interesne dejavnosti za razvijanje različnih interesov učencev;

• poučevanje neobveznih izbirnih predmetov za različne razrede.

Šola je ponujala neobvezne izbirne predmete, kot so prvi tuji jezik za prvošolce, drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, šport in tehnika za učence višjih razredov. V okviru razširjenega programa se je izvajal tudi pouk otroškega in mladinskega pevskega zbora.

Poskus trajal pet let

Kot je za STA pojasnila namestnica direktorja zavoda za šolstvo Stanka Preskar, je poskus izvajanja razširjenega programa trajal pet šolskih let, od začetka je v njem sodelovalo 19 šol, nato se jim jih je pridružilo še 29, medtem pa je 98 šol razširjeni program doslej izvajalo le delno.

Pomoč pri učenju, dodatne vsebine za nadarjene

Razširjeni program osnovne šole po besedah Preskarjeve vključuje tako predpisane dejavnosti kot tiste, ki jih šola izbere sama. Za prvošolce je priporočeno delo v homogenih skupinah, medtem ko naj bi se v višjih razredih uporabljale heterogene skupine, kjer učenci bolje sodelujejo. Program vključuje pomoč pri učenju za potrebne učence, dodatne vsebine za nadarjene in omogoča fleksibilno organizacijo ter interdisciplinarnost.

Organizacija novega programa je zahtevna

Program se izvaja med ali po pouku, dejavnosti pa so prostovoljne in lahko trajajo različno dolgo. Čeprav neobvezni izbirni predmeti ne bodo več ocenjevalni, bodo šole še naprej ponujale te vsebine. Organizacija razširjenega programa je zahtevna, a šole se prilagajajo z inovativnimi rešitvami, še opozarja namestnica direktorja zavoda za šolstvo.

Šole potrebujejo dovolj časa za pripravo ustreznega programa, in čeprav so ob začetku potrebne prilagoditve, so izkušnje pozitivne. V prihodnje bo program zagotavljal večjo individualizacijo in omogočal učencem, da izbirajo in poglabljajo vsebine po svojih interesih. Kljub večji strukturiranosti programa, bo večina šol ohranila tudi nestrukturiran prosti čas za otroke.