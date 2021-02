Vrnitev tramvaja v Ljubljano?

Prometno-informacijski center je s fotografijo na Twitterju spomnil na čase, ko je v Ljubljani še vozil tramvaj. Uvedel ga je županVozil je nemoteno tudi med drugo svetovno vojno, v začetku 50. let, ko so že nameravali obnoviti vozni park in proge, pa je postajal pri meščanih vse bolj nezaželen. Tako se je na zadnjo vožnjo odpravil 20. decembra 1958, ko ga je že zamenjal bolj trolejbus. Tračnice so hitro odstranili, vozila pa prodali.A že kmalu po ukinitvi tramvaja so se pojavile ideje o vrnitvi, vmes pa je Ljubljana izgubila tudi spomin na tramvaj. Na Trgu mladinskih delovnih brigad je bil vrsto let postavljen tramvaj in spominjal na čase, ko je še vozil po ljubljanskih ulicah. Lani pa ga občina zaradi prenove trga odstranila. Tramvaj je sicer dolgo propadal, v zadnjih letih pa so ga preuredili v bistro.