Vremenoslovci zaradi napovedanega vremena prižgali rumeno opozorilo

Toplo vreme se je zavleklo v september. V zadnjih dneh smo uživali v prijaznejših temperaturah, ki so bile še vedno dovolj visoke tudi za sončenje, in suhem vremenu. A to se bo kmalu končalo, ponekod že danes.

Za današnji večer, od 18. ure, za severno polovico države, če odmislimo osrednjo Slovenijo, velja rumeno opozorilo, saj so možne krajevne nevihte, ki se lahko zavlečejo v noč. Na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso) opozarjajo: »Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo.«

Rumeno opozorilo je zaradi vetra, ki lahko doseže sunke do 70 kilometrov na uro, prižgano za osrednjo Slovenijo in jugovzhodni del države.

Čez dan se bodo temperature povzpele od 24 pa vse do 29 stopinj Celzija.

Kaj nas čaka

Tudi za četrtek so vremenoslovci Slovenijo obarvali rumeno, vendar tokrat velja opozorilo za območje celotne države.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo, čez dan se bodo v večjem delu Slovenije pojavljale plohe in nevihte. Imamo pa tudi dobro novico: če so modeli vremenoslovcev za te dni napovedovali ohladitev, ta ne bo tako občutna. »Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija,« napovedujejo meteorologi.

Skratka, kamor koli jo boste v četrtek mahnili, nikar ne pozabite dežnika. Za zdaj pa se zdi, da zna biti vreme precej muhasto tudi v prihodnjih dneh.

