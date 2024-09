Vremenoslovci: Z burnim vremenom še nismo čisto opravili

Vremenoslovci danes poročajo, da z burnim vremenom še nismo čisto opravili. »Ciklon, ki je pri nas povzročal obilne padavine, bo ubral precej neobičajno pot. Središče ciklonskega območja se iznad Jadrana pomika nad Balkan, kjer bo za konec tedna zaokrožilo proti Poljski in spet nazaj proti osrednjemu Balkanu. Obenem se nad zahodno Evropo krepi anticiklon, kar bo privedlo do velike razlike v zračnem tlaku nad osrednjim delom celine. Zapihal bo močan severni veter,« so zapisali na Facebook strani agencije za okolje.

V nadaljevanju dodajajo, da severno od glavnega grebena Alp, preko nižinskega dela Avstrije, Češke, pa vse do Poljske bo obilneje deževalo, v višjih legah snežilo. Velike količine padavin pričakujejo v nižinskem svetu, saj bo tukaj potekala meja med hladnim in toplejšim zrakom, ki se zadržuje nad vzhodnim delom Evrope. »Ker bo takšna situacija vztrajala dalj časa, bo na velikem območju do ponedeljka padlo od 100 do 250 mm padavin, zelo verjetne so obsežne poplave.«

Nevarnost vetrolomov

Sicer padavine pri nas trenutno slabijo. »Pričakujemo, da bo dež popoldne ponehal tudi v vzhodni Sloveniji. Ponekod že piha okrepljen severnik, na Primorskem burja, ki pa bo popoldne ponehala. Zaradi velike razlike v zračnem tlaku bo konec tedna v znamenju okrepljenega severnega vetra.«

Agencija za okolje je izdala opozorilo za zmeren do močan karavanški fen, ki bo pihal pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami in velja od danes do nedelje popoldne. »Hitrost vetra se bo spreminjala. Najmočnejši veter pričakujemo v soboto čez dan in v noči na nedeljo. Obenem smo izdali opozorilo tudi za severovzhodno Slovenijo in sicer od sobote do nedelje popoldne. Sunki vetra lahko na izpostavljenih območjih dosegajo hitrosti od 70 do 85 km/h.«

Ob tem dodajajo opozorila, da ker so drevesa še vedno olistana, lahko pride do vetrolomov. »Večja nevarnost bo zlasti v nekoliko višjih legah. V gorah bodo najmočnejši sunki lahko krepko presegli 100 km/h, zato obisk gora ali spravilo lesa ob koncu tedna odsvetujemo.«