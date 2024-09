Pobelilo je tudi Pohorje! Poglejte, kako debela snežna odeja je na Rogli (FOTO)

Ob silnem dežju in prihodu hladne fronte nad naše kraje, je v četrtek v Sloveniji zapadel prvi sneg, in sicer ne le na Vršiču, o čemer smo že pisali, temveč na več smučarskih letoviščih.

Meteorolog Blaž Šter je danes objavil, da je na Vršiču je zapadlo 30 cm, na Zelenici 23 cm, na Kredarici in Rogli 10 cm in Voglu 5 cm snega.

Radijski voditelj Tim Kores je sneženje opazoval skozi okno. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

V sredogorju je moker sneg povzročal tudi snegolome, v gorah pa že piha močan severnik, ki se bo krepil, napoveduje Šter.

Veter se krepi

Od danes popoldne do nedelje popoldne bo pod Karavankami in Kamniško Savinjskimi Alpami pihal okrepljen severni veter, ki bo občasno v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Od sobote popoldne do nedelje popoldne bo tudi na Štajerskem in v Prekmurju severni veter lahko presegal hitrost 70 kilometrov na uro.

Danes bo oblačno in hladno, padavine bodo ponehale

Danes bo oblačno. Padavine bodo od zahoda postopno ponehale, na vzhodu šele popoldne. V severni in severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno oblačno. Sprva bo občasno rahlo deževalo predvsem v severnih krajih, popoldne pa postopno tudi ponekod drugod, verjetneje v vzhodni Sloveniji. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo izrazitejši v severnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 8, na Primorskem do 13, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem od 15 do 19 stopinj Celzija.

V nedeljo bo večinoma oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, pogosteje pa v vzhodnih krajih. Razen na zahodu bo pihal šibak do zmeren veter severnih smeri. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno ter večinoma suho, proti večeru bo od severa začelo rahlo deževati. Malo topleje bo.