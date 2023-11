Vrag je vzel šalo: celodnevna stavka na Upravni enoti Ljubljana

»Upravna enota Ljubljana obvešča vse stranke, da so zaposleni na Upravni enoti Ljubljana razglasili celodnevno stavko. Stavka bo potekala v sredo, 15. novembra 2023, med 8. in 19. uro na lokacijah Tobačna ulica 5, Linhartova cesta 13 ter na vseh krajevnih uradih Upravne enote Ljubljana. V tem času bomo strankam zagotavljali najnujnejše storitve v skladu z zakonom.« To sporočilo so danes poslali z Upravne enote Ljubljane.

Že letos maja so zaposleni na Upravni enoti Ljubljana razglasili enourno opozorilno stavko.

Jutri se bodo sestali predstavniki sindikata in ministrstva za javno upravo. Kakšen bo izkupiček sestanka, pa bomo šele videli.