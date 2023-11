Okoljski minister si je omislil najem luksuznega mercedesa! Ne boste verjeli, koliko nas bo stalo ...

V pogovorni oddaji tarča razkrivajo, da se je okoljski minister Bojan Kumer iz domačega Šoštanja v službo v vozil s hibridnim vozilom znamke škoda, danes pa se vozi z novo luksuzno električno limuzino mercedes EQE 350 4Matic, ki je bila izbrana celo za Managerski avto leta 2023.

Vrednost luksuznega vozila je 90.176 evrov. Ministrstvo se je odločilo za najem za dve leti. Mesečno bo plačalo 1826,69 evra, skupaj torej 43.816 tisoč evrov. A po dveh letih ga bodo morali vrniti. »Namenjeno je za protokolarne namene, v tem primeru za mene, ali v primeru kakšnih obiskov tujih delegacij tudi za državne sekretarje. Zato je tudi pomembno, kakšen avto takrat Slovenija za te protokolarne namene namenja in so tudi neki standardi vnaprej določeni: razredi, lastnosti oziroma karakteristike,« je za Tarčo pojasnil minister.

Zakaj je bilo treba kupiti ta rang avtomobila, ki je tudi managerski avto leta 2023, se je glasilo še eno izmed vprašanja? »Tega nisem vedel. Res ne. Je pa tako, da je prej to vozilo bilo bmw in če primerjamo bmw in mercedes, sta popolnoma enaki razred,« je odgovoril minister, ki pravi, da nakup ni neracionalen. »Če primerjamo vsa protokolarna vozila, ki jih imajo ministrstva, je to popolnoma v povprečju. Popolnoma v povprečju. Lahko vam celo naštejem, da imamo v Sloveniji vsaj deset boljših protokolarnih vozil.«

Se Kumru maje položaj?

Čeprav je Kumer eden tistih, ki so pri stranki Svoboda zraven od začetka, se neuradno že dlje časa govori, da je pri vplivnejših članih stranke, predvsem pri generalni sekretarki Svobode Vesni Vuković, na odstrelu. Poleg tega se pojavljajo informacije, da Kumer moti nekatere vplivne skupine v energetiki, so dodali v Tarči. »Mene predvsem zanima, da peljem politike, ukrepe, ki so v dobro Slovenije, ki so v dobro ljudi. Ni nujno, da je to vsem všeč.«