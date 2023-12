Vlada in sindikati dosegli dogovor: toliko višje bodo plače v javnem sektorju

Vlada in sindikati javnega sektorja so danes parafirali dogovor, po katerem se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80 odstotkov inflacije v letu 2023. Dogovor obenem predvideva, da bo regres za letni dopust izplačan že marca in ne šele junija, kot je to običajno.

Dogovor sta na vladni strani parafirala minister za finance Klemen Boštjančič in minister za javno upravo Franc Props, na sindikalni strani pa vodji pogajalskih skupin Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj. Danes parafiran dogovor mora sicer potrditi še vlada, prav tako bodo o pristopu k njegovemu podpisu odločali organi sindikatov.

Zadovoljni z dogovorom

Tako na vladni kot na sindikalni strani so izrazili zadovoljstvo, da jim je uspelo priti do dogovora. Tega ocenjujejo tudi kot dobro popotnico za zahtevnejša pogajanja, ki so pred njimi. Po novem letu jih namreč čaka nadaljevanje pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij in reformi plačnega sistema.

Po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča sta dva ključna dela dogovora. Prvi je uskladitev vrednosti plačnih razredov v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022–december 2023. Uskladitev se bo izvedla 1. junija 2024. Drugi del dogovora pa je izplačilo regresa za letni dopust s februarsko plačo, torej marca.

Kot je dejal minister za javno upravo Franc Props, je z dogovorom država prevzela finančno breme v višini nekaj čez 140 milijonov evrov.