Vino bi zastrupil s cianidom, med tarčami tudi proizvajalec testenin

Portal Trieste Prima je razkril, da je 47-letnik iz okolice Trsta italijanske ter nekatere druge proizvajalce ustekleničenih pijač in nekaterih drugih prehrambnih proizvodov izsiljeval z grožnjami o zastrupitvi njihovih izdelkov na trgovskih policah. Da pa tega ne bi storil, je od njih zahteval masten denarni obliž. »Ime mu je David Sirca, biva na območju Devina, za sabo ima petletno zaporno kazen zaradi izsiljevanja.« In zdaj slovenski državljan sodnika za predhodne obravnave v Rimu ni prepričal, da je popolnoma nedolžen in da je bil žrtev hekerjev – nova kazen zanj je štiri leta ječe. Pili ...