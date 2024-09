Velik udarec za Golobovo vlado, Janezu Janši pa se lahko smeji

Najnovejša anketa Mediane, ki so jo opravili za POP TV, razkriva, da vlada Roberta Goloba vstopa v politično jesen s peto najnižjo podporo doslej. Njeno delo trenutno podpira manj kot tretjina anketirancev (31,9 %), medtem ko je z njenim delovanjem nezadovoljnih dobra polovica (52,1 %). Preostali (16,0 %) so neopredeljeni.

Na političnem parketu med strankami pridobiva opozicijska stranka SDS pod vodstvom Janeza Janše. Če bi bile volitve danes, bi SDS podprla četrtina anketirancev (24,7 %), kar pomeni, da je razlika med največjo opozicijsko in največjo vladno stranko, Gibanje Svoboda, znatno, saj slednja uživa 15,2 % podpore.

SD, NSi in Levica precej tesno skupaj

Med ostalimi strankami so razlike manjše, saj so tesno skupaj Socialni demokrati (5,5 %), Nova Slovenija (4,5 %) in Levica (4,4 %). Neparlamentarne stranke, kot so Vesna (3,1 %), Pirati (2,8 %) in Slovenska ljudska stranka (2,5 %), se borijo za drobtinice, podpora ostalim strankam pa je razpršena (9,4 %).

Delež neopredeljenih volivcev je nekoliko padel, saj jih 19 % ne ve, katero stranko bi volili. Skoraj sedem odstotkov (6,6 %) jih ne bi volilo nobene stranke, preostali (2,5 %) pa niso želeli odgovoriti.

Nataša Pirc Musar ostaja najbolj priljubljena

Ko gre za priljubljenost politikov, na vrhu ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na drugo mesto se je povzpel predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han, ki je prehitel Vladimirja Prebiliča iz stranke Vesna. V nadaljevanju sledijo poslanec SDS Anže Logar, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in poslanec NSi Jernej Vrtovec. Evropska poslanka Gibanja Svoboda Irena Joveva je na devetem mestu, sredi lestvice pa je predsednik NSi Matej Tonin, ki je pred predsednikom SDS Janezom Janšo.