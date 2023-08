Večkilometrski zastoji na Primorki in pred Karavankami

Popoldne vztrajajo večkilometrski zastoji na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici ter naprej po avtocesti proti Kopru, in sicer pri Brezovici, pred izvozom Logatec, pri Uncu in pri Postojni, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona trenutno dolga šest kilometrov. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Lesce. Po navodilih policije je na priključku Jesenice vzhod dovoljen izvoz samo za lokalni promet.