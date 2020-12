Večjih pošiljk prejemniki letos po vsej verjetnosti ne bodo prejeli

Pošta Slovenije zaradi epidemije posluje v zelo oteženih pogojih in je zato poslovanje zaradi spoštovanja ukrepov ter odsotnosti sodelavcev prisiljena nenehno prilagajati razmeram. Čeprav so vselej pripravljeni na decembrsko povečano količino pošiljk, je ta letos presegla vsa pričakovanja, kar zahteva ustrezno prilagoditev rokov prenosa pošiljk.



Kot je povedal direktor divizije prodaje pri Pošti Slovenije Aleksander Majhen, so zamude v prenosu pošiljk skoraj neizogibne, zaradi česar v izjemnih okoliščinah uporabnike prosijo za razumevanje. »V teh dneh vsi zaposleni vlagajo velike napore, da bi bili vsi paketi dostavljeni varno in v najkrajšem mogočem času,« je dodal.



Pakete s težo do 31,5 kilograma in dimenzij do največ 120 x 60 x 60 centimetrov bodo dostavljali v šestih delovnih dneh od sprejema, pakete nad omenjeno dimenzijo ter belo tehniko, palete in večje kose pa v 15 delovnih dneh od dneva sprejema pošiljk, pri čemer ta dan ni nujno enak dnevu prevzema pošiljk pri strankah.



Hkrati bodo nove paketne pošiljke od poslovnih partnerjev, pri katerih so te že presegle povprečne ali pogodbeno dogovorjene količine in so trenutno še neprevzete na lokaciji posameznega pošiljatelja, v naslednjih treh tednih prevzemali postopoma. Število prevzemov bodo prilagajali na način, ki bo zagotavljal izvajanje vseh faz prenosa in zagotovil dostavo paketa v prilagojenih rokih prenosa.



Ob tem poudarjajo, da ne glede na to, da je v Sloveniji razglašena epidemija in gre za razmere višje sile, še naprej, ob upoštevanju dovoljenih odstopanj, zagotavljajo univerzalno poštno storitev na način, da ne ogroža zdravja zaposlenih in uporabnikov poštnih storitev. V decembrskih dneh se rast paketnega poslovanja vsako leto še dodatno poveča

Letos se je število paketov v dostavi v tem času v primerjavi z lanskim letom celo podvojilo. Vseeno si še naprej prizadevajo, da bi uporabniki poštnih storitev prilagoditve čutili čim manj, zato vse od sredine oktobra uvajajo dodatne ukrepe za čim bolj tekoče odvijanje poštnega prometa v vseh fazah prenosa pošiljk.



Nove sodelavce so zaposlovali že med letom, zdaj pa še dodatno zaposlujejo, predvsem na področju dostave. Povečali so število študentov za pomoč pri delu ter najeli pogodbene izvajalce za dostavo paketov, vsakodnevno pa v poslovalnicah in poštnih logističnih centrih ter dostavi pomagajo tudi zaposleni v strokovnih službah družbe. Uvedli so dodatne izmene dela, v najbolj obremenjenih poštnih poslovalnicah pa podaljšan delovni čas. Zaradi rekordnih količin paketnih pošiljk so povečali tudi vozni park, zagotovili dodatne skladiščne prostore in postavili dodatne šotore za dnevno skladiščenje paketov.



Od prejšnjega tedna so uporabnikom omogočili vračila paketov oziroma spletnih nakupov na 114 bencinskih servisih Petrola. Še vedno uporabnikom omogočajo dostavo na izbran datum, naročilo ponovne dostave, preusmerjanje pošiljk ter ostale storitve, ki lajšajo življenje in oskrbo ranljivih skupin.



Hkrati strankam svetujejo, da v čim večji meri koristijo alternativne možnosti načinov izročanja prek paketomatov, paketnikov in izročilnih mest točk trgovcev, kjer so blago naročili.