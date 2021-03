Več deset mladih z različnih koncev Slovenije zasačili pri druženju na plaži v Portorožu

Epidemiološka slika v Sloveniji se slabša. A nekateri imajo omejitev dovolj in namerno ali nenamerno ne izvajajo ukrepov, s tem pa potencialno prispevajo k širjenju okužb. Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata je tako poročala, kaj se je nedavno zgodilo na glavni plaži v Portorožu. Tam se je družilo več deset mlajših ljudi z različnih koncev Slovenije. Pravi, da so bili zelo glasni, da niso vzdrževali medsebojne razdalje, niso nosili zaščitnih mask in so bili pod očitnim vplivom alkohola. Večino oseb so s pomočjo policije identificirali.



Potzeva meni, da za takšna druženja še ni čas.

